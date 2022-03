Si hace sólo un año a Belén Esteban le hubieran dicho que cruzaría la línea de colaboradora a presentadora, quizá no se lo habría creído, pero este mismo miércoles ha hecho uno de sus sueños realidad: ha estrenado 'Lo de Belén', un programa propio, o más bien sección dentro de 'Sálvame'. Puede que los números de audiencias no le hayan acompañado todo lo que le gustaría en su estreno, pero sin duda es un gran paso para la de Paracuellos, que lleva ya tiempo diversificando sus negocios tanto dentro como fuera de la tele.

A pesar de los nervios y de las dificultades de iniciar un programa nuevo, Belén se desenvolvió con soltura con sus invitadas, cuatro mujeres que acudieron a contar sus historias personales. Parecía que todo iba rodado, hasta que Jorge Javier Vázquez hizo una aparición sorpresa que puso el programa patas arriba. Jorge, como el torbellino que es, quiso tantear a todos, pero Belén marcó territorio y le paró en seco con lo que ya es el 'zasca' del estreno: "Hoy, ahora, yo soy la dueña del cortijo".

Precisamente esta broma viene a colación de que, durante años, a Jorge Javier se le ha acusado de llevar 'Sálvame' como si fuera su cortijo personal, haciendo y deshaciendo a su antojo, pero parece que ahora debe echarse a un lado para dejar espacio a otros compañeros: 'Salvame' ya no reúne ante la pantalla a tanta audiencia, y los cambios en el programa no paran de sucederse: como Belén, Carlota Corredera ha salido del espacio para dedicarse a un nuevo programa, mientras que la cúpula de la productora ha decidido prescindir de sus dos directores: David Valldeperas y Alberto Díaz. ¿Continuará la sangría de caras conocidas... o conseguirá remontar el que fue programa estrella de Telecinco durante años?

