Isa Pantoja ha revelado un dato de la relación de Marta Riesco y Antonio David Flores que muy pocos conocían. En la sección de sociedad de 'El programa de AR', los colaboradores estaban comentando las últimas declaraciones de la periodista en 'Ya son las ocho', en la que daba a entender que para volver con el exguardia civil, este tendrían que acceder a ciertas 'condiciones', como no convivir en las misma casa que Olga Moreno, que se le reconozca su lugar y hacer una vida normal de pareja.

La hija de Isabel Pantoja entiende las 'peticiones' de Marta. "Desde que salió la noticia de su relación hace 6 meses, pero ya te digo yo que llevan más tiempo. Marta lleva esperando a que le de su sitio casi dos años, entonces claro, por eso está cansada", afirmaba la colaboradora televisiva sin darse cuenta de que estaba dando un dato que muchos barajaban pero nadie se había atrevido a dar. Ya que de ser cierto que llevan ese tiempo, Antonio David y Olga Moreno no estaban separados cuando él inició la relación con la periodista.

Captura TV

"¿Dos años? Isa sabe mucho porque era muy amiga de Marta", ha dicho rápidamente Lequio al darse cuenta del 'bombazo' que había soltado su compañera.

Al darse cuenta de su metedura de pata, Isa en lugar de corregirse, ha continuado: "Pues más o menos. Dos años, uno y medio, no lo sé. Tanto que lleva luchando, no son solo 5 meses. Tiene que haber algo más detrás. La actitud de ella es de llevar siendo pareja mucho tiempo y es normal que diga 'no aguanto más'".

Pepe del Real, amigo de Marta Riesco, intentaba arreglar la situación: "Son ocho meses los que llevan".

