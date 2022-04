Kiko Hernández supera el covid: "He estado muy mal"

Las tardes de 'Sálvame' cada vez se complican más para los colaboradores. Esta tarde del 21 de abril ha sido una jornada muy complicada para Kiko Hernández, Carmen Alcayde y Lydia Lozano. La colaboradora canaria ha contado en el programa un comentario sobre Carmen Alcayde que hizo hace muchos años cuando Lydia la invitó a ver una gala de un reality en su casa. Kiko Hernández también estaba esa noche y parece ser que no le hizo mucha gracia que Lydia invitase a la valenciana porque según el colaborador "iba a contar por ahí todo lo que hablarían en esa cena". "Me dijiste 'hombre, Lydia, cómo has invitado a una persona a la que no conozco porque nosotros hacemos chascarrillos y puede que Carmen lo cuente todo. Y fíjate lo que es la vida. Yo te dije 'fíate de Carmen Alcayde", explicaba Lydia.



Un mal entendido entre Kiko y Lydia hacía sufrir a la colaboradora, y Carmen Alcayde intentaba apoyarle diciendo "lo sucio" que había jugado Kiko en directo. Esto no le ha gustado nada al colaborador y durante las tres primeras horas del programa ha sido una bronca continua entre los tres. "No dejaron títere con cabeza. Esto si que es sucio, pero te lo mereces. Sucio podía haber sido esa noche con lo que escuché esa noche", amenazaba el colaborador.

Telecinco

Los tres se enzarzaban en una guerra que nadie, y menos el público entendía, ya que no hablaban lo suficiente claro. Lo que sí se podía notar es que la tensión entre Kiko Hernández y Lydia Lozano siempre existe. "Con todo lo que yo he hablado con Kiko, ¡cómo puede hacer algo así con algo que se produjo en mi casa, mi templo!", se lamentaba Lydia, ya que Kiko amenazaba con contar en directo algo íntimo.

Telecinco

Finalmente, la cosa se ha relajado un poco, y Kiko Hernández y Carmen Alcayde se fundían en un abrazo haciendo llorar a Lydia. La tarde se volvía una locura y al ver el sufrimiento de la canaria, Carmen Alcayde se rompía también. "Lydia se ha metido en la bronca por defenderme a mí". Un lio del que solo se puede sacar que Kiko Hernández y Lydia Lozano siempre se van a enzarzar.

