Paz Padilla ha contado todo sobre su almuerzo con los Reyes. La presentadora fue una de las invitadas auna de las invitadas al tradicional almuerzo que Felipe VI y Letizia ofrecieron en el Palacio Real con motivo de la entrega del 'Premio Cervantes', que se ha entregado este 22 de abril en Alcalá de Henares. Su presencia, entre otros rostros conocidos, estaba más que justificada ya que su primer libro, 'El humor de vida', lleva más de 300.000 ejemplares vendidos. La humorista estaba muy emociada con la invitación y estaba deseando contar a su amigo el ilustrador Xoan Viqueira cómo había sido su encuentro con los Reyes. Pero claro, lo hizo a través de varios directos por Stories y a la vez que se lo detallaba al ex de David Valldeperas, se lo contaba a todos los seguidores del artista.

Paz Padilla le reconocía que se había preparado el saludo a los Reyes, pero que no le salió como esperaba. "La genuflexión, lo he intentaddo, lo había ensayado pero al final, me he liado y me ha salido como si fuera Chiquito de la Calzada", explicaba entre risas.

Xoan quería saber todos los detalles del almuerzo. "He comido más bien", dijo la presentadora sacando de su bolsillo el menú, que había guardado para el recuerdo junto a su invitación. "Y no me he llevado los cubiertos porque había cámaras", añadía con humor.

Paz le ha enseñado un dibujo para explicarle dónde estaba sentada ella y dónde iban los Reyes. "Era una mesa enorme, con cien personas por lo menos", afirmaba.



Dicho esto, la presentadora ha leído el menú con todo detalle: "De primero guiso de verdura de temporada. Es que a la Reina le gusta mucho". De segundo, "lubina salvaje asada en su jugo con puré y tomate seco a la albahaca". Y para terminar, el postre: "lingote de tres chocolates".

Paz Padilla no ha escatimado en detalles y ha desvelado hasta la bebida. "Vino Palacio Real 21 de abril de 2021. Claro que sí hemos brindado", respondía a su amigo.

