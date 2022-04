La reina Letizia recupera de su fondo de armario uno de sus vestidos más emblemáticos

Tras ofrecer el tradicional almuerzo en el Palacio Real de Madrid con motivo de la ceremonia de entrega del Premio Cervantes, al que asistieron algunas caras conocidas como Paz Padilla, Juan del Val, Sandra Barneda y Vicente Vallés, los Reyes han acudido a la Universidad de Alcalá de Henares para asistir el acto en el que se hará entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" 2021. En esta ocasión, la galardonada ha sido a escritora uruguaya, Cristina Peri Rossi .

Para este evento tan especial, la reina Letizia ha optado por recuperar uno de sus vestidos más emblemáticos. En concreto, se trata de un vestido azul de Carolina Herrera muy ajustado que resalta su figura. Una prenda de manga larga, de cuello redondo y con una pequeña apertura en el escote. Un 'look' que ha completado con unos zapatos de tacón azul oscuro de charol con una original tira en diagonal en el empeine de Magrit. Un atuendo con el que ha conquistado a todos después de que en su última aparición un pequeño despiste terminase 'arruinando' su aspecto.

Lo cierto es que para la madre de la princesa Leonor esta se ha convertido en una de sus prendas predilectas, y es que desde que lo estrenó en 2020 ya se lo hemos visto en varias ocasiones. De hecho, lo tiene en dos colores: azul y rojo. Una prenda que, además, escogió para lucir durante uno de los posados oficiales de la Familia Real española.

Además, ha llamado la atención que en esta ocasión ha optado por no llevar ningún tipo de bolso. Por otro lado, debido a las bajas temperaturas, la Reina ha llegado a la universidad con una capa azul marino con pelo sintético negro en el cuello de Carolina Herrera que ya ha lucido en más de una ocasión y que es ideal para los días de viento y lluvia.

Por su parte, el rey Felipe VI ha optado por un traje también en tonos azul marino, muy conjuntado con la madre de la princesa Leonor. Durante el evento, los Reyes han compartido algunas miradas cómplices.

