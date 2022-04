El mundo de la interpretación está de luto. La actriz Rosa Mariscal ha fallecido a los 52 años. Una triste noticia que se han encargado de dar desde la Unión de Actores y Actrices a través de un comunicado en sus redes sociales donde no han aclarado la causa de su muerte, aunque sí que han querido mandar todo su apoyo a sus familiares y amigos. "Nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de la actriz", han indicado a través de dicha publicación.

Además, desde la Unión de Actores y Actrices también han querido desvelar cuándo tendrá lugar la capilla ardiente para despedirse de la intérprete conocida por su papel como la doctora Andrea Valverde en la mítica serie 'Hospital Central'. "La capilla ardiente de la actriz estará en la sala 39 del Tanatorio Sur de Madrid a partir de las 12:30h", han aclarado para que todo aquel que quiera darle el último adiós pueda hacerlo.

Muere la actriz Rosa Mariscal a los 52 años de edad.

La capilla ardiente de la actriz estará en la sala 39 del Tanatorio Sur de Madrid a partir de las 12:30h.



Desde la Unión, nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de la actriz #DEP pic.twitter.com/0VXTaCKbnJ — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) April 22, 2022

Rosa Mariscal estuvo en 'Hospital Central' entre 2000 y 2003, dejando uno de los romances más apasionados con el doctor Vilches, interpretado por Jordi Rebellón, fallecido el año pasado a causa de un ictus. Además de su participación en esta mítica serie, la actriz también ha participado en otros proyectos como 'Periodistas', '7 vidas' o Herederos', donde interpretaría a personajes esporádicos. Grandes papeles a los que se suman su trabajo en obras de teatro y en largometrajes como 'Cuando vuelvas a mi lado'.

Hospital Central

La actriz también cuenta con algunos reconocimientos por su trabajo como el Premio Palmarés que recibió a mejor actriz en el año 2001 gracias a su papel en el corto llamado '¿Y se lo digo?' o la mención especial que le hicieron en el Festival de Málaga ese mismo año tras participar en 'Amor, curiosidad, prozak y dudas'. Ahora, familiares y amigos se preparan para darle el último adiós a Rosa Mariscal.

