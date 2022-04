Kiko Hernández ha sufrido una dura pérdida. El colaborador, que siempre intenta ser muy discreto con su vida privada, ha hecho una excepción para dedicar unas bonitas palabras a su abuela Teresa, desvelando que falleció hace unos días. Una triste noticia con la que ha dejado reflejado lo unido que estaba a ella. "Te quiero abuela Teresa, te querré toda la vida…siempre", ha indicado mostrando su dolor y el gran amor que siempre le unirá a su abuela.

El ex Gran Hermano ha aprovechado dicha publicación para desvelar el gran homenaje que tiene pensado hacerle en el teatro. Kiko Hernández ha confesado que el pasado 26 de marzo tendría que haber representado la obra 'Distinto' en Almazán. Una fecha muy especial para él, ya que fue precisamente idea suya acudir a esta localidad para hacer dicha representación. "Era un homenaje, pero sobretodo una ilusión para mi abuela de 91 años, que vivía en esa localidad y quería ver la obra, me lo pedía cada vez que hablábamos…", ha confesado.

El colaborador ha indicado que "movió cielo y tierra" hablando con el productor y con el alcalde para conseguir que su obra de teatro se hiciese en Almazán, algo que finalmente logró. Sin embargo, sus plantes tuvieron que aplazarse debido a que se contagió de coronavirus. "Lo que es la vida… no llegué a tiempo…cuatro semanas después vuelve Distinto y su nieto, pero esta vez ella…se marchó", ha desvelado.

Ahora, Kiko Hernández realizará dicha obra en Almazán dando lo mejor de sí mismo y es que ha confesado que su actuación será un "homenaje para ella". Un conmovedor mensaje que rápidamente ha recibido numerosos comentarios de sus seguidores y de algunos de sus compañeros como Nuria Marín, Omar Suárez o Kike Calleja mostrándole todo su cariño y apoyo en estos duros momentos. Desde 'Diez Minutos' nos unimos a dichos mensajes mandando nuestras condolencias a Kiko Hernández y su familia. Descanse en paz.

