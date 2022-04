Marta Riesco ha reaparecido en 'El Programa de Ana Rosa' tras anunciar a través de sus redes sociales su reconciliación con Antonio David Flores. Tras pasar por una gran crisis que provocó que ella terminase dando por finalizada su relación con el ex colaborador en directo, parece que ambos han conseguido solucionar sus problemas y ya no dudan en compartir a través de sus redes sociales lo felices que son juntos. Ahora, la reportera ha querido explicar cómo ha sido ese acercamiento.

La colaboradora ha confesado que siente que desde que anunciaron su relación ambos "han cometido fallos". Por este motivo, no han dudado en sentarse para hablar de lo sucedido, llegando a un acuerdo con el que esperan dejar todos sus problemas atrás. "Hemos hablado y sabemos que nos queremos y tiene que haber un respeto para los dos. Él haciendo vida normal conmigo y yo cerrando el pico, que es lo que voy a hacer a partir de ahora", ha explicado.

Telecinco

De esta forma, parece que ambos han decidido ponerse estos dos requisitos para que su relación no se resienta. De hecho, Marta Riesco no descarta que en las próximas semanas veamos a Antonio David Flores con una nueva casa en Málaga para no tener que estar viviendo con Olga Moreno cada vez que se encuentre allí. "De momento se han dado las conversaciones y lo que estáis viendo. Con el tiempo hay que arreglar las cosas que no estén bien y supongo que ese es el paso que se dará", ha confesado.

Marta Riesco ha aclarado el problema que hizo que su relación se rompiese. "Yo quería llevar ya una vida normal y me parecía que después de dos meses ya había pasado el tiempo prudencial. Hubo un tiempo en el que pasaron cosas y yo dije que no quería eso en mi vida. Quiero viajar y hacer cosas y no quería estar escondida. Quiero hacer una vida lo más normal posible respectando todas las partes", ha recalcado.

Sin embargo, no ha querido echarle todas la culpa a Antonio David Flores, y es que siente que ella también ha hecho cosas mal. "Yo también hice cosas mal como exponer las cosas y por supuesto esa ruptura del cumpleaños creo que me jugó una mala pasada", ha indicado dejando claro que este tiempo le ha servido para reflexionar sobre lo ocurrido. "Creo que me he equivocado con la exposición que he hecho de mi relación y creo que me he dejado llevar. Me arrepiento muchísimo de cosas que he contado. Por respeto a mí, a él y a mi profesión será la última vez que hable de mi relación", ha asegurado.

Tras esto, ha dejado claro que ella está muy enamorada de su pareja y muy feliz tras haber logrado llegar a un entendimiento. Ahora, reconoce que entre los sueños que tiene junto a él se encuentran el de casarse y tener hijos. "Yo creo que él no lo descarta", ha indicado sin querer entrar en más detalles.

