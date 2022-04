Kiko Hernández es una de las personas que más sabe de 'Supervivientes' y quién mejor que nuestro colaborador y experto en concursos televisivos para analizar el reality. Cada semana, Kiko nos desgranará, en exclusiva en DIEZ MINUTOS, todo lo que pasa en la isla: estrategias, secretos, rencillas previas al comienzo del concurso... Kiko Hernández debuta fuerte en esta nueva sección, que puedes leer completa en el número que ya está en tu kiosko: desvelando una confesión que le hizo Kiko Matamoros antes de partir a Honduras.

El que fuera concurante de 'GH 3' se sincera en una entrevista en la que nos cuenta que un buen supervivientes debe tener " constancia, paciencia y saber que estás en un concurso de televisión. Hay que dar espectáculo y juego. El que no sepa eso...". Siempre directo y sin miedo a las críticas, confiesa que ninguno de los concursantes va al reality por vivir la expericiencia, "van por la pasta y a ganar. Y el que diga lo contrario está engañando al espectador".

Gtres

Aunque 'SV 2022' acaba de arrancar, Kiko Hernández ya tiene a sus favoritos y también nos da los nombres de los concursantes que no deberían estar en el reality. Si quieres saber quiénes son corre ya a tu kiosko y descúbrelo. Solo un adelanto: sus compañeros Kiko Matamoros y Anabel Pantoja están en el mismo grupo, ¿serán sus favoritos?

Desde el estreno del reality se ha hablado mucho de Kiko Matamoros, de sus condiciones físicas y cómo le puede afectar estar lejos de su pareja, Marta López. Además, antes de marcharse a Honduras reveló un secreto a Kiko Hernández: "¡Va a ir a saco a por Nacho Palau! Me lo dijo. Pero no porque le considere un rival, es por que no le cae bien, no le soporta. No le gustan las formas con las que ha hecho público Palau lo suyo con Miguel".

¿Qué le pareció la defensa de Enrique del Pozo contando los abusos sexuales que sufrió de Rubén? Lo de Anabel con Yulen, ¿es estrategia o le gusta de verdad? ¿Quién cree que va a salir expulsado? ¿A quién ves ganador? ¿Iría a 'SV'? Todas las respuestas en el nuevo número de DIEZ MINUTOS, que ya está en los kioskos.

La crónica de Kiko Hernández

"Comienza una nueva edición de 'Supervivientes' y ésta promete, pero de verdad, con un casting de auténtico lujo y concursantes que no han hablado nunca en televisión. ¡Por fin algo nuevo!". Así arranca la primera crónica de Kiko Hernández para DIEZ MINUTOS. En ella da unas pinceladas sobre lo que opina de cada uno de los concursantes. Por ejemplo de Ana Luque, comenta que "dio más juego y contenido en plató cada gala con su desparpajo y sentido del humor que la triste ganadora de 'Supervivientes 2021'; y de Desi afirma que "es el mayor descubrimiento y lo mejor que va a pasar por este 'Supervivientes'. Puedes leer el análisis completo en el número de la revista que ya está en los kioskos.



DM

