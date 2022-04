Anabel Pantoja View this post on Instagram A post shared by Supervivientes (@supervivientestv) La sobrina de Isabel Pantoja con un bikini en color rojo, caftán negro y sombreo bucket en color negro también. La sobrina de Isabel Pantoja afirma está más preparada que nunca, física y mentalmente para participar en 'Supervivientes'. ¿Aguantará más que la primera vez?

Yulen Pereira Instagram Él es el más atractivo de la edición o eso es lo que piensa la sobrina de Isabel Pantoja. El joven posa con los brazos cruzados presumiendo de pectorales con un bañador amarillo. Tiene 26 años y, aunque no es muy conocido en el mundo del salseo, sí lo es en el del deporte: lleva años dedicándose al mundo de la esgrima y ganó su primera medalla en el Campeonato Europeo de 2014. Ha estudiado Psicología. Parece que entre Yulen y Tania Medina ya han hecho buenas migas, algo que no ha gustado nada a Alejandro Nieto.

Ana Luque Instagram La malagueña Ana Luque se dio a conocer por ser la defensora de Olga Moreno en 'Supervivientes 2021'. La empresaria posa con un bikini con print psicodélico, short vaqueros y camisa de lino blanca

Anuar Beno Instagram El hermano de Asraf, que ha confesado que Isa Pantoja no es de su agrado, posa con una camisa negra de manga negra y un bañador bicolor en blanco y negro.

Jua Cruz Instagram El exintegrante de dúo cómico 'Cruz y Raya' quiere que se le conozca más allá de su faceta cómica. "Tengo muchas ganas de vivir esta nueva aventura de compartir con vosotros esos momentos", ha afirmado. Y asegura: "si voy, es para ganar. Porque ir 'pá ná', es tontería". Posa con una camiseta azul.

Kiko Matamoros Instagram El colaborador televisivo es uno de los concursantes más veteranos de la edición, pero no por ello menos en forma. Kiko se ha preparado a fondo para este reto y como plus: tendrá a Marta López defendiéndole en el plató de 'Supervivientes'. El padre de Laura Matamoros posa con camisa vaquera, pantalones cargo cortos en color beige y gorra del revés.

Rubén Sánchez Instagram Quizá sea uno de los rostros menos conocidos. Rubén Sánchez es culturista y su pareja es el cantante y colaborador televisivo Enrique del Pozo. Él mismo nos contó sus sueños profesionales y sus planes de futuro: "Nos gustaría formar una familia".

Tania Medina Instagram Espectacular la joven posa con un bikini estampado en color rojo y un pareo a juego. Tania se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones' y junto a su pareja, Alejandro Nieto ha entrado en el reality.

Marta Peñate View this post on Instagram A post shared by Supervivientes (@supervivientestv) Marta Peñate posa con bañador azul klein y pantalones en color lima. Después de su participación en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' no piensa dejar indiferente a nadie. Impulsiva, sincera y con ganas de darlo todo, así llega la canaria a Honduras.

Ainhoa Telecinco.es La ganadora de la segunda edición de 'Operación Triunfo' ha posado un caftán floral y un bikini rosa. La cantante ha afirmado que echará de menos a sus animales y que no tiene ningún miedo a concursantes con más tirón mediático que ella, como pueden ser Kiko Matamoros y Anabel Pantoja. Te contamos todo lo que debes saber de Ainhoa Cantalapiedra.

Alejandro Nieto Telecinco.es El modelo se dio a conocer por ganar el certamen de Míster España 2015, pero lo que le ha dado la fama ha sido su paso por el reality 'La isla de las tentaciones'. En la imagen posa con camiseta en color morado y bañador con estampado de helados.

Charo Reina Telecinco.es Su nombre sonaba en todas las quinielas. Era una de las mejores amigas de Carmina Ordóñez y también ha compartido confidencias con Lolita Flores, e incluso son Isabel Pantoja. La artista posa con bañador negro.

Desyré Telecinco.es Saltó a la fama por participar en 'Gran Hermano 14', en 2013. Su paso por el reality estuvo lleno de polémicas. Ha pasado casi una década y Desy cuenta que está "ansiosa por empezar esta nueva aventura. Voy a darlo todo. Estoy deseando tirarme desde el helicóptero y hacéroslo pasar superbién, así que espero no defraudaros".

Mariam Rodríguez Telecinco.es La modelo venezolana es la concursante menos desconocida por lo menos para el público español, pero llega al reality dispuesta a dar juego y alzarse con la victoria. Ya participó en la edición italiana de 'Gran Hermano', tiene 30 años, es amante del deporte y también ha hecho sus pinitos como actriz.

Nacho de Borbón Telecinco.es La realeza llega al reality de la mano de este primo lejano de Felipe VI que posa con bañador negro y camisa blanca de lino. Ignacio de Borbón tiene 20 años, es influencer y modelo de profesión, tiene una novia rusa y sueña con triunfar en las pasarelas del mundo y la interpretación. Así es Ignacio de Borbón.

Nacho Palau Telecinco.es El ex de Miguel Bosé, que fue el primer concursante confirmado de esta edición, posa con camisa amarilla y bañador azul. El escultor, que en enero nos confesó en exclusiva cómo acabó su relación con el cantante, se ha preparado a fondo para ganar el reality: entrenamiento, buena alimentación y hacer fuego.

