Belén Esteban recibe con un 'zasca' a Jorge Javier en el estreno de su programa

Belén Esteban despeja todas las dudas: ¿Están juntos Anabel y Omar?

Belén Esteban se ha pronunciado a través de su Instagram tras sufrir la terrible caída en 'Sálvame'. Ayer el programa quiso hacer un guiño a 'Supervivientes', preparando una prueba física para sus colaboradores. Estos tenían que competir colgándose de una barra y ganaba el que más tiempo aguantase. Belén Esteban y Lydia Lozano competían entre ellas, pero no habían transcurrido ni 5 segundos cuando a la de Paracuellos le han fallado las fuerzas y ha acabado en el suelo.



Según han contado en 'Sálvame', en concreto Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban tendrá que pasar por quirófano "de manera inminente", en poco más de una semana. Sus compañeros han informado que los médicos han decidido intervenirla, a pesar de la primera opción de no hacerlo, pues se trata de una fractura de tibia y peroné bastante limpia. El presentador también ha desvelado que Belén habría pasado una noche fatídica. No habría podido descansar en su cama, ya que hay que subir escaleras y el dolor también lo hace insoportable.

Instagram

Belén Esteban no tiene ninguna gana de hablar desde el accidente, pero sí que ha querido dedicar un stories a sus seguidores. "Muchas gracias a todo el mundo por los whatsapps y llamadas de teléfono, lo agradezco. Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo, pero solo quería deciros que gracias por vuestro cariño", explicaba la colaboradora. ¡MUCHO ÁNIMO!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io