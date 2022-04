Rocío Carrasco reaparece ajena a la nueva polémica familiar. Este 27 de abril, la hija de Rocío Jurado se ha dejado ver en Sevilla acompañada por su marido, Fidel Albiac. La pareja ha viajado a la capital hispalense para presentar el concierto 'Mujeres que cantan a Rocío Jurado', un nuevo homenaje musical a 'La Más Grande' que tendrá lugar el 11 de mayo en el Cartuja Center Cite y que se presenta hoy mismo en la ciudad andaluza. En la estación sevillana de Santa Justa, Rocío y Fidel han coincidido con Antonio Canales que viajaba a Sevilla a grabar una nueva entrega de 'Tierra de talento', de Canal Sur. Los tres han demostrado haber recuperado la buena sintonía que estuvieron a punto de perder cuando el bailaor coincidió con Olga Moreno en 'Supervivientes 2021' y renegó de su amistad con ellos asegurando que era mentira que Fidel hubiera estado un mes durmiendo en su casa como había asegurado Rocío en su docuserie. Luego se retractó delante de la propia Rocío y todo quedó aclarado. Repasamos la relación entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores.

En la estación del AVE de Sevilla, Rocío Carrasco ha explicado el motivo de su visita. "Muy contenta de estar en Sevilla, tengo ganas de ir a la presentación para el concierto" decía y, con una sonrisa, eludía hablar de la nueva polémica familiar que afecta a su ex marido, Antonio David Flores, y Olga Moreno después de que ésta rompiera su silencio sobre su reciente separación. "Todo bien gracias. Yo no te voy a contestar nada de eso aunque sé que me tenéis que preguntar. De verdad que no te voy a decir nada", decía la hija de Rocío Jurado con una sonrisa y tampoco quería entrar a valorar las palabras de su hija, Rocío Flores, que ha mostrado su disgusto con la ex de su padre.

Rocío y Fidel han aprovechado su estancia en Sevilla para comer con una pareja de amigos en el restaurante 'La Casa de María' y allí ambos han posado para los medios pero sin querer hablar de la nueva polémica familiar. Esta misma tarde presentarán ante los medios el nuevo concierto homenaje a Rocío Jurado que es una continuación del que la pareja organizó en Madrid el 8M. Así fue la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac.



