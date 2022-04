Paz Padilla se despide de Tomás Summers con unas emotivas palabras

Paz Padilla tiene nuevos proyectos en mente que la mantienen centrada tras el duro palo del despido de Mediaset. Tampoco está siendo un buen momento para su hija, que contaba por sus redes sociales la ruptura con su novio de tres años. Paz seguro que se ha convertido en el mejor apoyo de su hija, ya que son inseparables pero también hay hueco para tener ilusión por el trabajo. Ambas están inmersas en su marca 'Noniná', en su carrera como influencer por parte de Anna Ferrer y la humorista ha abierto campo al mundo de la televisión.

La gaditana ha vuelto a la tele, primero en la cadena autonómica catalana y después en 'Cinco tenedores', programa de Juanma Castaño y Miki Nadal en Movistar+. También la presentadora pisó las instalaciones de TVE donde se sintió comodísima con María Casado en 'Las tres puertas'. Ahora la cómica regresa de nuevo a 'La 1' para ofrecer lo que mejor sabe hacer: Humor. La presentadora colaborará en la nueva temporada de 'La noche D', en el que Eva Soriano coge el testigo de Dani Rovira.

Gtres

"Yo no veo Sálvame ya, estoy apartada del mundo, en otra onda. Le agradezco muchísimo a Sálvame y a Telecinco el haber formado parte de esa familia, estoy eternamente agradecida. Soy quien soy por mis circunstancias y por lo que he vivido", se sinceraba la gaditana cuando le preguntan sobre el programa de las tardes de Telecinco. "Tengo una vida equilibrada y me gusta mi vida", y por lo que se ve Paz Padilla va a seguir esa nueva línea.

