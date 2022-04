El mundo de la televisión se encuentra de luto después de que el pasado 23 de abril falleciese el productor, director y guionista sevillano Tomás Summers. Una trágica noticia que ha supuesto un duro golpe para algunos famosos como Paz Padilla. La humorista ha querido despedirse de él a través de un emotivo mensaje que ha compartido en sus redes sociales, dejando claro lo importante que era para ella. "Te echaremos mucho de menos. Fuiste mi mentor, la persona que confió en mi, me hizo descubrir mi profesión de humorista y me cambió la vida", ha indicado.

La presentadora ha querido despedirse de él agradeciéndole todo lo que hizo por ella. "Gracias por amarme, por hacerme sentir especial y única. Nunca podré agradecerte todo lo que hiciste por mí y por Chiquito, si lo ves dile que le quiero. Buen viaje AVANZA te quiero!!!", ha confesado.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tomás Summers estaba especializado en programas de humor y de variedades, siendo la persona que descubrió a grandes rostros conocidos como Chiquito de la Calzada, Paz Padilla, Felisuco, Manu Sánchez o Santi Rodríguez. El sevillano ha fallecido en su ciudad natal a los 76 años debido a unas complicaciones derivadas del coronavirus.

Ahora, al mensaje de Paz Padilla se han unido el de numerosos famosos que han querido despedirse de él con unas emotivas palabras. "Que grande fuiste y serás siempre Tomás", ha indicado Eva González comentando en la publicación de la artista. Por su parte, Paula Echevarría no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a través de sus 'stories'. "Qué buena gente Tomás", ha escrito junto a una instantánea del productor.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por su parte, Santi Rodríguez también quiso dedicarle unas emotivas palabras, y es que le considera su "padre televisivo. "Tengo un vacío inmenso. Demasiado dolor sabiendo que hoy nos deja mi padre televisivo. Una buena persona que llenó mi vida de buenos momentos, cariño y buenos consejos. Allá donde estés siempre seguirás en mi recuerdo y mi corazón. Ya sabes lo que te quiero", ha escrito en sus redes sociales.

Unos mensajes que se unen al que ya le dedicó el hijo del cantante David Summer en nombre de toda la familia. "Muy triste por la muerte de mi tío Tomás. Era un genio como lo fue mi abuelo y mi tío Guillermo. Orgulloso de ser un Summers. Te echaremos mucho de menos la familia Summers y todos los que le recordarán como un genio", indicó tras darse a conocer la noticia.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io