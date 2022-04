A sinceridad, pocos le ganan a Rosa Benito. La colaboradora televisiva no ha podido callarse ante las últimas declaraciones de Rocío Flores. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores siempre ha tenido buenas palabras para la que considera su madre, Olga Moreno, pero no le ha gustado nada la forma en la que la ganadora de 'Supervivientes 2021' ha roto su silencio sobre la relación de su padre y Marta Riesco. Rocío reconoció estar cansada de tener que dar siempre la cara.

"Me encuentro súper decepcionada y muy sorprendida. No tanto por lo que se dice sino por la manera en la que se ha hecho todo", dijo Rocío confirmando que Olga no le había contado nada de que iba a romper su silencio y la repercusión que iban a tener sus palabras.

Gtres

Todos hablaban del despecho con el que Rocío hablaba de Olga y una de ellas ha sido Rosa Benito. La exmujer de Amador Mohedano hablaba del tema en 'Ya es mediodía' cuando le ha recordado a su sobrina nieta que Olga siempre ha dado la cara por ella. "A mí no me ha gustado, cuando Rocío estaba llorando por los pasillos, Olga descuelga el teléfono y se pone al lado de ella". Rosa Benito ha hecho referencia a cuando la ganadora de 'SV 2021' entró en directo en 'El programa de AR' para defender a la hija de Antonio David, en enero de 2022, tras saltar a la luz la relación de su ex y Marta Riesco. "Rocío, que llevo 22 años con ella, ella sabe lo que ha sufrido, los sabemos ella, el padre, David y yo y que todo pasa", dijo entonces Olga Moreno animándola.

La relación entre Rosa y Rocío no pasa por su mejor momento, ya en diciembre de 2021 tuvieron otro enfrentamiento televisisado en el que ninguna de las dos dio su brazo a torcer y levantó el teléfono para pedir disculpas a la otra.

