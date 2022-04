Rosa Benito se ha estrenado como colaboradora de 'Conexión Honduras', el debate de 'Supervivientes'. Y lo ha hecho a lo grande, ya que se habla más de ella que de las primeras nominacionaciones de esta edición o del estreno de Ion Armendi como presentador. ¿El motivo? La ex de Amador Mohedano debutaba en el debate del reality y lo hacía con nueva imagen: un llamativo aumento de labios que se ha convertido en viral.

La colaboradora televisiva siempre ha presumido de cuidarse mucho la piel, hacerse sus tratamientos pero ningún retoque estético (hasta la fecha). Hace unos días, Rosa compartía en sus redes que se había sometido a un tratamiento de plasma. "Me ha costado bajar pero por fin me he decidido… Hoy me han hecho PRP (Plasma rico en Plaquetas). He quedado encantada!!", escribía en sus redes. Además, se animaba a describir en que había consistido el tratamiento: "Sacan sangre, la centrífugan ( como el aceite del agua) y el plasma es lo que te inyectan, al ser mío, no me da alergia".

En la foto superior, que compartió Rosa, no se aprecia ese retoque de labios con el que ha aparecido en el debate de 'Supervivientes' y del que todo el mundo habla. Pero, la ganadora de 'Supervivientes 2011' está encantada con su nueva imagen y no ha dudado en subir a su cuenta de Instagram varias imágenes de su debut en 'Conexión Honduras'.

Sus seguidoras no han dudado en comentar el post: "Creo que te has pasado con el aumento de labios", "Te has pasado con el botox", "Madre mía, ¡Qué boca llevas hoy! ¿No os dais cuenta lo artificial que queda? Estabas guapa como estabas", son algunos de los comentarios.

Y luego están los que han comentado la nueva imagen de Rosa Benito en Twitter, haciéndola viral. Algunos se decantaban porque que a lo mejor tenía los labios hinchados porque le había picado un mosquito, como los que ya han picado a los concursantes de esta edición, y otros directamente le sacaban 'parecidos razonables': con la duquesa de Alba, Carmen de Mairena o la boca de un camello o un pez. O los que opinan que "Rosa Benito se ha comido una bolsa de pipas de kilo con sal, antes de ir al debate. Madre mía como tiene los labios! No le hace falta tanto retoque!".

