Mila Ximénez muere, a los 69 años, tras una dura lucha contra el cáncer

'Sálvame' está de aniversario. El programa está celebrando sus 13 años en antena y este jueves 28 de abril ha tenido un hueco alguien que ha sido, es y será fundamental. Terelu Campos ha sido la encargada de leer una carta escrita por la mismísima Mila Ximénez y la emoción ha sido muy protagonista en el ambiente. La colaboradora nos dejó después de luchar mucho tiempo contra un cáncer de pulmón y no quiso irse sin despedirse de sus compañeros. En especial, Mila Ximénez se dirige en esa emotiva carta a Jorge Javier Vázquez, María Patiño y Kiko Hernández.

"Siempre he sido muy consciente de la suerte que he tenido de tener a compañeros como vosotros en mi vida, porque no sois solo eso, sois amigos... Incluso os llamaría familia", empezaba escribiendo Mila.

"Esta carta llega desde el pasado. Me he retirado un tiempo al puesto de dirección del programa mientras vosotros discutís en el plató. Al terminar esta nota la meteré en un sobre y la recibiréis cuando yo ya no esté aquí. Mi tiempo se está acabando y he decidido regalarme otra vida, donde solo tengan espacio las risas. Cuando me despierto soy consciente de que puede ser el último día, por eso mi primer recuerdo es para mi hija Alba", continuaba leyendo Terelu Campos desatando una emoción enorme en plató.

Casi toda la carta va dirigida a su hija y sus nietos, pero Mila Ximénez no podía irse sin dedicarle unas bonitas palabras a sus amigos y compañeros: "Jorge, tus consejos han sido de vital importancia para mí. Me recuerdas que el cansancio es normal, que suerte tenerte conmigo en los momentos de oscuridad".

"Kiko, hemos reído y sufrido mucho. Hemos disfrutado de los mensajes de los espectadores. Te agradezco que hayas sido generoso conmigo y que haya podido contar contigo hasta el final", y por último se dirigía a María Patiño: "María, has sido cómplice y amiga. Aquí arriba una persona me ha dicho que está orgulloso de ti, cada día está a tu lado. En Navidad siempre se pone junto al árbol para proteger la estrella. Él dice que ya sabes a qué se refiere".

