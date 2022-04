La expulsión de Rubén Sánchez en 'Supervivientes' ha generado un gran revuelo. Tras comunicar la decisión del público, Kiko Matamoros y Anuar no dudaron en aplaudir mostrando su alegría, algo que desencadenó numerosas reacciones. La más llamativa fue la de Marta Peñate, que no dudó en intervenir para estallar contra ellos por su comportamiento. Una actitud que, sin embargo, parece no haber gustado a todos, y es que ya en la gala Jorge Javier terminó dándole un gran 'zasca' haciéndole ver que estaba "acaparando los focos" cuando el único importante en esos momentos debería ser la pareja de Enrique del Pozo.

Ahora, otras de las personas que ha cuestionado la actitud de la concursante ha sido Joaquín Prat. Tras repasar el momento en 'El Programa de Ana Rosa', el presentador no ha dudado en desvelar lo que opina sobre el comportamiento de Marta Peñate. "Lo de Marta ya es impresentable", ha indicado mostrándose totalmente en desacuerdo con lo que hizo.

Una crítica a la que se suma Isa Pantoja, que ha reconocido que no le pareció nada bien que en ese momento estallase contra su cuñado y el colaborador. "Ella también ha tenido problemas con Rubén, seguro que hubiese aplaudido si estuviese ahí. Me parece que es muy lista", ha destacado la hija de Isabel Pantoja.

Pero la actitud de ella no es la única que les parece errónea. Antes de esto, Joaquín Prat también ha criticado el comportamiento de Kiko Matamoros, acusándole de no saber ganar. "Rubén estuvo mucho más elegante en la despedida de lo que estuvieron Kiko y Anuar. Sobre todo Matamoros, que tiene mucha experiencia ya en televisión. Sé generoso, queda como un señor, has ganado la batalla al expulsarle", ha indicado dejando claro que no entendió el comportamiento que tuvieron durante los últimos momentos de Rubén con ellos.

