En la mañana del viernes 29 de abril, el presentador, que disfrutó de unas vacaciones en Maldivas en Semana Santa, ha acudido a su puesto de trabajo en 'El programa de Ana Rosa' y, como cada día, hacía un resumen de los temas que tratarían en el 'Club Social'. Cuando ya se despedía, unas imágenes de Kiko Matamoros en 'Supervivientes' 'asustaron' a su compañera, Patricia Pardo. "El que da miedo a veces es Matamoros" decía y el miedo ha dado paso a que ambos charlaran sobre 'No tengas miedo', la canción de Marta Riesco , que parece que se ha convertido en una de las favoritas de Joaquín.

"Yo te veo todos los días bailando y cantando la canción de Marta Riesco" le decía Patricia, medio en broma, y él reconocía que, aunque no se había descargado el tema, era pegadizo. "A veces estoy en la ducha o en el coche y me sorprendo cantando el 'No tengas miedo, no, no tengas miedo", decía aunque negaba, tajantemente, que lo bailara porque tenía un problema de salud.

Telecinco

"Bailar no puedo bailar porque tengo lumbalgia" contaba. "Es verdad que hoy has venido al programa así, así" recordaba Patricia. "Sí, sí y no me hagas estar de pie más tiempo", le pedía a su compañera Patricia Pardo que también ha tenido problemas con su voz en los últimos días.

Telecinco

Cuando Patricia dio paso al 'Club Social', le envió otro recadito a Joaquín porque el lunes hay programa y la gallega estará pero él no. "Yo el lunes no vengo, a 'Cuatro al día' si pero aquí no y así aprovecho la mañana para estar con mi chaval" desvelaba el presentador sobre sus planes para este 2 de mayo, festivo en algunas Comunidades.

