Después de que ayer 'Sálvame' leyese una supuesta carta escrita por Mila Ximénez que lleno de emoción el plató. Este viernes a primera hora de la tarde, Terelu Campos ha querido pedir disculpas por el dolor que podría haber causado esta falsa carta que fue expuesta como suya y que presentó como una carta póstuma. Pero nada más lejos de la realidad. El texto estaba escrito por 'Sálvame' y no por Mila Ximénez.

Algo que habría molestado profundamente a Alba Santana, hija de la periodista. La joven se ha puesto con el programa para manifestar su dolor por esta falsa carta y Terelu Campos se ha visto obligada a pedir perdón en nombre del programa.

"Quiero aclarar algo que ocurrió ayer en este plató. Saben que estamos celebrando los 13 años de Sálvame. Creíamos que alguien como Mila Ximénez que ha formado parte del programa tantos años tenía que estar presente. Yo en concreto, leí una carta que creo que ha llevado a confusión", ha comenzado diciendo la hermana de Carmen Borrego.

"Quiero aclarar que en ningún momento Mila Ximénez dejó un manuscrito con esas palabras. El programa recogió manifestaciones de Mila a lo largo de su vida a través de su blog, de entrevistas, de ‘Sálvame’...", añade Terelu.

"Queremos dejar claro eso porque me consta que ha provocado dolor a la persona más importante en la vida de Mila, y para ella, la más importante en su vida. Desde aquí Alba, el programa quiere pedirte disculpas si de alguna manera, y sin ninguna intención, hemos causado ese dolor. Solo queríamos que Mila estuviese presente, hablando de lo que a ella le gustaba, de sus compañeros, de la vida, de lo que significaban muchas personas para ella.Desde aquí, Alba, mi vida, te mando un beso en nombre de todo el programa", explicaba la hija de María Teresa Campos.

