En Supervivientes no todo es sufrir por las pruebas de supervivencia o discutir por la tensión de tener que buscarte el alimento. También hay momentos de relax alrededor de la hoguera o bajo las palmeras que generan el caldo de cultivo perfecto para crear confesiones que de otra forma no harían, olvidándose de las cámaras que se encuentran alrededor de ellos. Esto es lo que les ha ocurrido a los concursantes de 'Playa Royal' que, en torno a una hoguera han aprovechado para hacerse algunas confesiones de lo más íntimas. Así, Nacho Palau se ha sincerado sobre su relación con Miguel Bosé, quien reaccionó así al fichaje de su ex.

"Cuando lo conocí él tenía 37 años y yo 19, yo me fui de casa en ese momento y he estado 20 años con él, por lo que he estado más con él que con mi propia familia", ha asegurado el ex del cantante. "Así que te gustan mayores", ha apuntado bromeando Ainhoa. Sin embargo, la relación terminó y lo hizo de forma traumática a pesar de que él, según ha confesado, lo vio venir.

"Aunque las cosas las veas venir, yo esperaba que me protegiera, que no acabaran las cosas como acabaron", ha explicado sin querer entrar en detalles sobre lo que ocurrió, algo que sí hizo en una entrevista en exclusiva con DIEZ MINUTOS. "Las cosas pasan y ya está, yo me vi desprotegido, estaba muy asustado, no entendía nada", ha añadido asegurando que en estas situaciones "esperas que te protejan", algo que, desde su parecer, no ha ocurrido por parte de Miguel Bosé.

A pesar de todo, Nacho ha confesado que mantiene una buena relación con la que fuera su familia política y es que Lucía Dominguín tiene su casa muy cerca de la suya. "Yo a Palito la he visto nacer", ha explicado, acordándose incluso tiernamente de Lucía Bosé a la que confesó querer mucho.

Así ha asegurado que ha sido una situación traumática de la que le ha costado salir: "me ha costado remontarme de eso, sobre todo por mis hijos". Precisamente de sus hijos ha sido de los que más se ha acordado explicando que, cuando salga, no estarán en el plató "porque son muy pequeños" aunque "necesito hablar con ellos, me apetece". "Cuando yo salga ellos tendrán vacaciones, estarán conmigo y estarán también en Madrid (refiriéndose a Miguel Bosé)".



