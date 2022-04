La modelo Fabiola Martínez es una persona nueva desde que dejara su relación con Bertín Osborne. Ambos decidieron divorciarse, después de más de 20 años juntos, a principios del 2021, y aunque en un principio fue duro, ahora han conseguido continuar sus vidas y rehacerlas para disfrutar de sus respectivas solterías. Aún así, los dos han mantenido muy buena relación y todo acabó en buenos términos, tal y como demostraron las pasadas navidades, pero eso no impide que hagan su vida, si así lo desean, con nuevas parejas, como quiso saber Toñi Moreno en 'Gente Maravillosa', de Canal Sur.

La presentadora, que recibió a Fabiola con los brazos abiertos, le preguntó sin tapujos sobre su divorcio, sobre su nueva vida como soltera y sobre si ya está conociendo a alguien, ya que Fabiola negó toda posibilidad de volver con Bertín: "Es un trago que hay que pasar si no se está bien, si no estás feliz", comentó sobre la separación, para luego sincerarse acerca de si está abierta al amor y a conocer a otros hombres en las redes sociales: "Por un lado, parece fácil ligar en las redes pero por otro nunca sabes quien está del otro lado. Si está viniendo por mí o por lo que yo puedo representar para él", aunque aseguró que prefiere ligar más por el método clásico: "Soy de las antiguas... De sentir ese 'feeling', contacto visual, que surja algo físico o químico, pero de verdad".

Canal Sur

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ahora, Fabiola está en un momento de su vida en el que si le llega un nuevo novio, quizá no diga que no, pero desde luego ella lo tiene claro: no lo va a buscar activamente. "Yo no estoy buscando. No quiero complicarme la vida. Quiero disfrutar de mi tiempo, de mí y de lo que he dejado de hacer, con mis amigas y mis amigos, y con mi familia, por supuesto", dejó claro la modelo. "Ahora mismo me llena esto, si en esa esta etapa llega alguien especial, pues mira, pero no está en mi radar", añadió.

Canal Sur

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io