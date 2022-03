Fabiola Martínez explica cómo se siente tras haber firmado su divorcio con Bertín Osborne

Muchos han sido los famosos que se han pronunciado sobre la polémica de los Oscar protagonizada por Will Smith y Chris Rock, entre ellos Fabiola Martínez que se ha sentido muy identificada con el mal rato que pasó la mujer del actor. Jada Pinkett lleva la cabeza rapada porque sufre una enfermedad autoinmune que le provoca alopecia y este asunto ha sido más que necesario para hacer un chiste con espectáculo. La ex mujer de Bertín Osborne ha querido liberarse para contar que ella también sufre este problema y acabar con los tabúes.

"A propósito de lo que ha pasado en los Oscar, tengo que decir que la alopecia es una afectación que podemos padecer tanto hombres como mujeres", comenzaba diciendo la empresaria venezolana a través de su perfil de Instagram.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Y que es una vergüenza que alguien pueda mofarse de otra persona por este motivo. Yo llevo años aplicándome un tratamiento para controlar la caída. Existen diversos motivos; cambios hormonales (menopuasia), emocionales (estrés, ansiedad), biológicos o incluso hereditarios, pero en todos ellos con una atención adecuada en los inicios se puede conseguir muy buenos resultados. Si es tu caso no sientas temor o vergüenza, busca ayuda profesional", se sinceraba Fabiola.

Nadie conoce por lo que puede estar pasando cada uno en su casa y el aspecto físico nunca debería ser objeto de burla: "Hace 8 años tuve un gravísimo accidente y, a consecuencia del estrés post traumático y una larga estancia en la UCI, el pelo se me caía a puñados. La ventaja de haber estado al borde de la muerte es que sobrevivir se convierte en la única prioridad y todo lo demás pasa a ser accesorio. En cualquier caso, en esas circunstancias es fundamental no agobiarse (porque el problema empeora) y ponerse en manos de un buen dermatólogo", le comentaba Cristina Cifuentes en la publicación apoyando esta valentía por parte de la empresaria.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io