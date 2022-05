Nacho Palau tiene a sus hijos muy presentes en 'Supervivientes'. En la segunda gala del reality, el concursante sorprendió al llevar una camiseta con la que hacía un homenaje a sus cuatro hijos: Ivo, Telmo, Tadeo y Diego, en la que aparecían dibujados junto a su mascota y un mensaje en el que se leía: "Te queremos papá". Ahora, en un alarde de sinceridad con su compañera de concurso, Desi, el escultor ha vuelto a hacer referencia a sus pequeños. También ha hablado de su madre y del motivo por el que esta dio una entrevista en televisión.



"Mi madre fue a la tele y yo no quería que fuese. Ella fue porque sabía lo que me estaba constando ganarme el dinero y por que se lo ofrecieron a ella y quería echarnos una mano. Yo no quería ir a la tele, quería pasar de todo, trabajar y vivir mi vida. Lo que pasa que la vida es jodida y todo te cuesta una barbaridad. Y no es tan malo", le decía a Desi.

Nacho, que concedió su primera entrevista hablando de Miguel Bosé a Diez Minutos, también ha recordado los momentos difíciles que pasó el verano pasado. "Muchas de las vacaciones con los niños, me tocaron trabajando. Volvía a casa y tenía a los cuatro niños con mi madre que no sabía qué hacer. Luego por las tardes a lo mejor me los llevaba con algún primete que tenían allí en el pueblo al río y liábamos unas… La putad* era esa que al trabajar no podía pasar todo el tiempo que quería con ellos. Y este verano estoy deseando que llegue ya porque estas Pascuas me tocaban a mí. Pero al venirme para aquí Miguel me pidió si podían irse con él", se sinceraba Nacho, que mostraba sus ganas de poder reencontrarse con ellos.

Desi se sorprendió al escuchar las palabras de su compañaro de reality. "¿Y él también se lleva a los tuyos?", le preguntó. "Sí, claro. Pero porque yo al final me he movido, que si no… a saber... unos aquí y otros allí", respondía él.

