Salir en un reality tiene muchas cosas buenas, pero los concursantes tienen que tener todo muy bien atado para que sus vergüenzas y su pasado no salgan a la luz, y ahora a la que le ha ocurrido ha sido a Desirée Rodríguez, cuyo pasado televisivo ha salido a la luz mientras participa en 'Supervivientes'. Y no, no nos referimos a 'Gran Hermano 14', el reality que le hizo saltar a la fama, sino a un programa de televisión del año 1997 en el que salió con sólo 11 años junto a su hermana y su madre: 'El programa de Ana', un 'talk show' presentado por Ana García Lozano que ahora Telecinco se ha encargado de sacar a la luz.

El programa de entonces tenía por tema las disputas familiares, en el que Mónica, la hermana de Desi -por aquel entonces Jesús Joaquín antes de dar a conocer su condición de mujer trans-, denunció públicamente que su hermano era 'un tormento' porque le desordenaba las muñecas y le traía la cabeza loca porque se portaba fatal.

Mediaset

Mediaset

Desi trató de defenderse: "A mí me gustan las muñecas y, cuando se las cojo, se pone a chillarme [...] Se va con el novio y no quiere que vaya con ellos, porque yo me aburro con mi padre viendo el fútbol. El novio de mi hermana cuenta chistes y me gusta", contaba. De hecho, añadió que en alguna ocasión había sacado tanto de quicio a su hermana que ésta se le abalanzó: "Mi hermana me coge por el cuello y me ahoga". "Es que una se harta y ya no mira por dónde le coge ni dónde le da", se excusó ella quitándole hierro al asunto, tras contar también que tenían un pato de mascota que murió después de que Desi lo metiera en el agua, lo tapara para que no se escapara y se le olvidara.

Incluso su madre, a la que Ana entrevistó brevemente, confirmó que hijo se portaba fatal: "Es peor todavía de como lo pintan. No se puede sentar ni dos minutos, y callarse, menos. Me arrepiento de haberle llamado Jesús. Le tenía que haber llamado Barrabás", contaba la mujer.

Sin duda, la personalidad de Desi se fue puliendo con los años, pero lo que está claro es que a día de hoy, a sus 36 años, si la tiene que liar, lo va a hacer igual, aunque su simpatía le ha sacado de muchas situaciones (tal y como demostró llegando a la final de 'GH 14') y le ha granjeado muchos seguidores desde su aparición en 'GH' en 2013. La última vez que hemos podido verla en un gran proyecto ha sido dándole vida en la tele a Paca 'la Piraña' en la aclamadísima serie de los Javis 'Veneno', aunque en sus redes sociales también ha dado muy buenos momentos con su inconfundible sentido del humor.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io