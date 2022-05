Famosos desnudos: las imágenes más sexys de las celebs en las redes sociales

Por fin y cómo muchos deseaban, William Levy acudía a 'El Hormiguero' revolucionando toda la cadena. El actor ha mantenido el plató calentito, ya que son muchos los que besan por dónde pisa. El cubano no ha podido estar más cómodo con Pablo Motos, tanto es así que se ha abierto en canal sobre su dura infancia en Cuba y los momentos que más le marcaron en su vida.

"Alguna vez me han preguntado que cómo hago para estar en forma, y siempre digo que en Cuba pasé 15 años haciendo dieta obligado por el Gobierno. Gracias a Dios, mi padre era preso político. Tuvimos la suerte de salir como refugiados y emprender una vida llena de oportunidades", explicaba el actor.

Mientras rodaba la novela por la que se ha hecho tremendamente famosos en España, 'Café con aroma de mujer', el actor estaba pasando una situación terrible en casa. El intérprete le confesaba a Pablo Motos que su hijo tuvo un terrible accidente mientras conducía un cochecito eléctrico. Alejarse de su familia en ese momento fue de lo más duro para el cubano: "Mi hijo tuvo un accidente y no pudo caminar durante unos meses. Me tuve que ir a trabajar y fue muy difícil para mí", confesaba.

"Durante la grabación hablaba con él, pero luego tienes que concentrarte con la escena, tienes que reírte… Es un trabajo muy difícil". Afortunadamente todo quedó en un susto y el joven lleva su vida normalidad: "Gracias a Dios está bien después de un año y medio. Los doctores pensaban que no iba a regresar a jugar al béisbol y ya ha vuelto a jugar".

