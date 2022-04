Desde que el protagonista de la serie 'Café con aroma de mujer' llegó a la vida de la presentadora, ésta le ha declarado su 'amor' y admiración a través de las redes sociales. El actor cubano es quien ocupa su fondo de pantalla del móvil y, el pasado 5 de abril, el mismísimo William Levy le envió un mensaje para felicitar a Mercedes Milá por su cumpleaños. La presentadora compartió el vídeo y su reacción de sorpresa en su Instagram asegurando que no daba crédito y no era para menos ya que el actor se refería a ella como "la mujer más bella de España". "No sé cómo seguir con mi vida", aseguraba entre risas.

Pues su vida ha continuado y su admiración por William Levy también igual que la de otras famosas como Belén Esteban que también le declaró su 'amor ficticio' con consentimiento de su Miguel. Así que nadie más feliz que Mercedes Milá cuando ha visto que el cubano protagoniza la nueva campaña de moda de El Corte Inglés. El rostro del actor ha sido elegido por la firma Emidio Tucci para ser la imagen de su nueva colección primavera-verano y la presentadora ha querido agradecer a los grandes almacenes su gesto cayendo 'rendida' ante una de las marquesinas en las que aparece William que mantiene una relación cordial con su ex, Elizabeth Gutiérrez, tras su separación.

"Estoy segura de que aumentarán sus clientes con esta millonada que le habrán pagado porque deben saber que somos millones las personas que amamos a este grandioso actor cubano. Hay gente que está empezando a decir que nuestro William hace que la felicidad inunde nuestras vidas. Ustedes que lo han colocado en tantas esquinas de nuestro país, favorecen ese sentimiento del que les hablo. Enhorabuena, felicidades y gracias infinitas", escribió Mercedes Milá junto a una marquesina con la imagen de William Levy, incluso en una de ellas aparece tirada en el suelo en señal de devoción. "Querido @elcorteingles: ESTAMOS MUERTAS", escribió en sus Stories.

La periodista también compartió en sus redes un vídeo del 'making off' de la caída y el propio William Levy ha reaccionado a su ocurrencia. "😂😂😂😂 … Únicas", escribió el actor cubano siguiendo el juego de la presentadora. ¿Algún día Mercedes Milá y William Levy se conocerán en persona?

