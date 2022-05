Jorge Javier Vázquez ataca a los colaboradores de 'Ya son las ocho'

Jorge Javier estalla contra Alba Carrillo y su madre: "Sois las personas más falsas del mundo"

Jorge Javier Vázquez ha tenido una tarde muy intensa. Este miércoles 4 de mayo el presentador ha vuelto a mostrar su apoyo a Rocío Carrasco y atacaba duramente a Marta Riesco por la supuesta mentira que lanzó con respecto a la hija de Rocío Jurado. Tampoco le ha temblando la voz al opinar sobre sus compañeros de 'Ya son las ocho' por seguir creyéndose la teoría de la periodista después de que 'Sálvame' haya demostrado lo contrario con pruebas. Pues ahí no quedaba la cosa, ya que el catalán también tenía algo que decirle a Alba Carrillo.

El presentador ha aprovechado la visita al plató de la madre de Rocío Flores para lanzar "una petición de muy buen rollo" a quien es amiga íntima de ésta. Mirando a cámara, Jorge Javier le decía a la colaboradora: "Te pido de todo corazón, te pido por favor, si te sale… Por favor, en la medida de lo posible no me nombres nunca, imagínate que yo me he muerto". Rocío Carrasco no sabía dónde meterse, incluso intentaba apaciguar las aguas pero Jorge Javier tiene clara su opinión sobre la modelo: "Aprovecha cualquier tipo de situación para darme una hostia. Por este motivo prefiero estar muerto que otra cosa para ella".

Telecinco

Ante la atenta mirada de los colaboradores que no abrían la boca, el presentador continuaba: "Te lo digo con la mejor de las sonrisas. Yo para ti como si estuviera muerto», "Yo pensaba que te ibas a llevar bien con Alba. Yo mediaré", intentaba la empresaria pero Jorge Javier Vázquez le lanzaba un zasca que le quitaban las ganas a la madrileña: "¿Quieres que yo medie para que hables con Olga Moreno? No hace falta, tú te la comes y a la madre también. A mí mediaciones… Yo a mis amiguitos ya los escojo".

El de Badalona ha contado en el programa que tiene un juicio con la madre de ésta, Lucía Pariente: "Con mi tope, ya está. Bastante humillante para mí es tener que verte al mediodía sabiendo que tu madre me ha puesto un juicio y tengo que ir a un juicio por tu madre".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io