Rocío Flores está en el ojo del huracán. Una vez más. La hija de Antonio David ha sido el centro de todas las miradas en los últimos días debido a sus declaraciones. Para la joven, la actitud de Olga Moreno dando una sincera entrevista en una revista en la que cargó otra Antonio David, asegurando que no merecía lo que la había ocurrido, ha sido decepcionante. "Me encuentro súper decepcionada y muy sorprendida. No tanto por lo que se dice sino por la manera en la que se ha hecho todo", ha explicado la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'. Unas palabras a las que ha reaccionado Rosa Benito e incluso su madre, Rocío Carrasco.

A la joven la molestó que Olga acudiera al cumpleaños de su padre cuando no había sido invitada: "Yo no la había invitado después de todo el lío con el cumpleaños de Marta pensé que no era coherente una foto de toda la familia por todo el revuelo que se formó". Un detalle que la decepcionó y sobre el que todos los componentes de la Marea Azul se han posicionado ante la importancia de las palabras. Sin embargo, no ha habido una posición unánime.

Gtres

En un primer momento, Flores fue señalada por gran parte de la Marea Azul siendo objeto de un linchamiento. Y es que muchos no entendían por qué señalaba a Olga Moreno tras haber hablado de su relación cuando su padre y Marta Riesco lo habían hecho también a través de otros canales como redes sociales en el caso del ex guardia civil, y platós de televisión en el caso de la periodista.

tiene narices que Rocío Flores se sienta decepcionada con su madre, con Marta Riesco y ahora con Olga, pero nunca con su padre, es para reflexionar la cosa eh #AR27A #APOYOROCIO27A — la papela💫🕊 (@lapapela_) April 27, 2022

No obstante, con el paso de las horas ha habido más miembros de la Marea Azul que ya han confesado entender a Rocío Flores ante su situación. Aunque esto no quita que se sientan también decepcionados con la hija de Antonio David.

3. Entiendo perfectamente que rocío esté ya cansada del tema y que tanto lo que haga AD como lo que haga Olga sea rocío la que tenga que ponerse delante de cámara y de sus compañeros a tener que dar explicaciones #YoMeRebelo27A — Marea Azul 👗💙🌊 (@MareaAzul8) April 27, 2022

Y es que, a pesar de entenderla han sido muchos los que han afeado a Rocío defender que su padre lleva un año y medio sin hablar de su vida, o que ella es un personaje público porque sus padres lo eligieron. Palabras que también han levantado revuelo entre los fans que un día se levantaron unánimemente para defender a la familia ante el documental de Rocío Carrasco.

