Jorge Javier Vázquez ha empezado la tarde del 4 de mayo de lo más decepcionado con sus compañeros. Pero no se refiere al equipo con el que trabaja en 'Sálvame', sino al programa que le coge el relevo: 'Ya son las ocho'. "Estás con el subidón toda la tarde y llega 'Ya son las ocho y todo un bajón. Eso me pasó ayer y quité la tele", comenzaba sincerándose el presentador.

Si hace unos días, Jorge Javier confesaba la decepción que le provocó Pablo Alborán por Mila Ximénez, ayer se sentía muy a disgusto con algunos colaboradores de 'Ya son las ocho', en concreto con la periodista Beatriz Cortázar: "Una de las grandes decepciones de mi vida ha sido Beatriz Cortázar... Yo pensé que era compañera, pero me ha demostrado que no es compañera. Es mala compañera y para mí, mala persona", decía. Esta tarde, tras desvelar que Marta Riesco parece que no tiene ningún as en la manga y que sus compañeros la siguen protegiendo y creyendo, el presentador ha ido uno por uno para mostrarle su gran decepción.

Telecinco

"Ver en 'Ya son las 8' a Miguel Ángel Nicolás que dentro de lo malo no fue lo peor dice ante mi asombro, "hombre ahora ya es la versión de Rocío Carrasco y la de Marta Riesco, 50-50. Hombre ya queridos compañeros, yo creo que hay un momento que hay que decir ya está, si lo planteáis como una guerra, reconocer que había perdido, hemos metido la pata, pero decir 50 a 50 a ver a quién creéis. Tu olfato periodístico está bastante... (risas)", decía de manera irónica.

El presentador ha continuado criticando la actitud de los compañeros de Marta Riesco: "Tenemos que decir que los compañeros han hecho un ejercicio lamentable, han preferido seguir enfangando en vez de decir hasta aquí, a esta tía no nos la creemos". Y los compañeros de 'Sálvame' le daban la razón al presentador: "A todos los periodistas no han engañado alguna que otra vez, el caso es que hay que reconocerlo", decía Adela.

Telecinco

Tras ver un vídeo de "los negacionistas" sobre las pruebas de Rocío Carrasco, como así los han llamado en el programa, Jorge Javier ha seguido calificando la actitud de cada uno: "La pruebas no se fabrican, las pruebas están ahí", y continua "Beatriz Cortázar querida amiga, con la ironía en modo on te diría que echaras un ojo al historial de mentiras de Marta Riesco y podrás discernir cuándo te mienten o no, igual te deberías dedicar a otra cosa ¿Qué imagen estamos dando? Tampoco es tan complicado la cosa es querer entenderlo" y lanzó un mensaje a Verónica Dulanto "solo decirte que vuelva pronto Sonsoles".

