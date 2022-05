Belén Esteban está viviendo unas semanas muy complicadas. Tras su aparatosa caída en directo en 'Sálvame', que más tarde se supo que había provocado que tuviese una rotura de tibia y peroné, la colaboradora ha preferido guardar silencio para centrarse en su recuperación. De hecho, la última vez que se supo algo de ella fue cuando compartió un mensaje unos días después de lo sucedido para dar las gracias por todas las muestras de apoyo que había recibido desde lo ocurrido.

Tras esto, pudimos volver a verle cuando acudió en una ambulancia y acompañada de Miguel Marcos al hospital para ingresar y ser operada de su rotura, y es que aunque en un principio anunciaron que no tendría que pasar por quirófano, más tarde decidieron que era lo mejor para que su recuperación fuera más segura y rápida. Ahora, cuando ya han pasado unas semanas desde su accidente, Belén Esteban ha reaparecido en sus redes sociales compartiendo un mensaje muy especial.

Instagram

Las palabras que le ha dedicado Laura Londoño, una de sus actrices favoritas que ha trabajado en series como 'Café con aroma de mujer', han sido el motivo por el que la colaboradora ha decidido volver a hacer uso de sus redes sociales. A través de un vídeo que ha compartido en sus 'stories' de Instagram, se puede escuchar cómo la intérprete le manda muchos ánimos y le dedica unas bonitas palabras. "Hola, Belén Esteban, ¿cómo estás? Soy Laura Londoño. Aquí estoy mandándote este vídeo muy especial con muchos besos y muchos abrazos", se escucha decirle.

Sin duda, un mensaje muy especial que seguro que ha animado mucho a Belén Esteban."Muchas gracias, Laura Londoño, qué ilusión", ha indicado mostrando lo feliz que le ha hecho que la actriz le dedique unas palabras. Lo cierto es que la colaboradora ya reconoció que se sentía anímicamente "devastada" por lo ocurrido, y es que por culpa de este accidente tuvo que cancelar muchos compromisos que tenía programados para estos dos meses que va a estar de baja, por lo que seguro que este mensaje ha sido una gran sorpresa para ella que habrá hecho que esté más animada.

