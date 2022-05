Rocío Carrasco ha regresado al plató de 'Sálvame' para responder a Marta Riesco después de que la periodista asegurase que había mantenido una conversación telefónica con ella. Un hecho que la hija de Rocío Jurado ha negado de forma tajante mostrando como prueba la grabación de las cámaras del restaurante en el que se encontraba en ese momento. Además, la madre de Rocío Flores ha aprovechado la ocasión para zanjar otro de sus frentes abiertos, mandando un contundente mensaje a Olga Moreno.

La hija de Rocío Jurado ha acusado a la ex pareja de Antonio David Flores de haber sido cómplice de todas las situaciones que ha tenido que vivir en este tiempo. Un momento que ha aprovechado para dedicarle unas duras palabras. Descubre qué le ha dicho, mirando directamente a cámara, haciendo click en el vídeo de arriba.

Lo cierto es que Rocío Carrasco sigue manteniendo que la ganadora de 'Supervivientes' es cómplice de que ella ahora esté alejada de sus hijos. "Habéis hecho lo más importante y lo que más puede doler a una madre, y es que me habéis robado el amor de mis hijos", ha indicado reconociendo que eso es lo que realmente puede "destruir la vida de una persona" y "no la docuserie que ella realizó" contando cómo fue su relación con Antonio David Flores.

De esta forma, la madre de Rocío Flores ha dejado claro qué piensa realmente de Olga Moreno. Unas declaraciones que ha realizado después de confesar que "por desgracia su hija tuvo que encontrarse con ella", pronunciándose así sobre las palabras que realizó la colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' sobre la ex pareja de su padre, donde reconoció estar bastante decepcionada con Olga Moreno.

