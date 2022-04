Antonio David Flores aclara su relación con Olga Moreno y Marta Riesco

Rocío Carrasco reaparecía en 'Sálvame' para presentar 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', un nuevo homenaje a su madre en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el próximo 11 de mayo. También ha querido dar su opinión sobre las últimas declaraciones de su hija y los nuevos movimientos de Olga Moreno y Antonio David Flores. Rocío Carrasco tenía mucho que contar, entre todo ha sido sincera con respeto a la separación de su ex con la sevillana.

"¿Te ha producido alegría la separación de Olga y de 'El Penas'?", le preguntaba Jorge Javier Vázquez y la empresaria ha dejado claro que ella está en otra onda: "Como tú comprenderás... Ni fu ni fa". "Lo único que sé es que quien avisa no es traidor", ha dejado caer. Rocío Carrasco no le desea nada a Olga Moreno incluso le gustaría que no lo pasara mal: "Espero y deseo que se de cuenta de las cosas antes de que le lleguen a pasar (...) al final, el modus operandi es el mismo y el personaje no cambia", avisaba.

Telecinco

Rocío Carrasco ha aclarado que está en juicio con el padre de sus hijos y que Olga Moreno, de momento, está fuera del procedimiento como imputada o como sospechosa. "La fiscalía le pide tres años y nosotros le pedimos cuatro", decía sobre Antonio David. No obstante, ha recordado que en la justicia "no son 2+2=4 nunca". ¿Terminarán acercando posturas Olga Moreno y Rocío Carrasco?



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io