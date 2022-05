Belén Esteban ha vuelto al hospital días después de ver cómo ingresaba tumbada en una camilla e intentando taparse con una manta para no ser captada por las cámaras. La colaboradora, que hace unas semanas anunciaba que tenía una rotura de tibia y peroné tras protagonizar una aparatosa caída en directo en 'Sálvame', ha regresado al centro hospitalario en ambulancia acompañada de su pareja, Miguel Marcos, que no se separa de ella desde su lesión.

De momento, se desconoce el motivo de su nuevo ingreso en el hospital, aunque todo apunta a que podría deberse a una revisión para ver cómo evoluciona su lesión. Lo cierto es que a pesar de que en un primer momento le pusieron una escayola anunciando que no creían necesario que tuviese que ser operada por tratarse de una rotura limpia, poco después desvelaban que habían llegado a la conclusión de que lo mejor era pasar por quirófano para asegurar una pronta y buena recuperación.

Gtres

Desde que se dio a conocer la noticia, Belén Esteban ha intentado mantenerse alejada del foco mediático para centrarse en volver a estar bien pronto. Sin embargo, unas horas antes de este nuevo ingreso, la colaboradora ha reaparecido en sus redes sociales para compartir un mensaje muy especial que ha recibido de una de sus actrices favoritas, Laura Londoño, protagonista de series como 'Cáfé con aroma de mujer'.

Con semblante serio, Miguel Marcos ha ayudado a salir a su mujer de la ambulancia. De momento, ninguno de los dos ha querido hacer ningún tipo de declaración sobre el motivo de esta nueva visita al hospital. Lo último que sabemos del estado anímico de Belén Esteban es gracias al mensaje que publico unos días después de su accidente agradeciendo las muestras de apoyo y reconociendo que para ella estaban siendo momentos complicados.

Gtres

Lo cierto es que debido a esta lesión Belén Esteban podrías estar hasta dos meses de baja para poder recuperarse completamente. Un hecho que ha provocado que la colaboradora tenga que cancelar todos los eventos que tenía programados para esos días.

