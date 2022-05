Isa Pantoja lo dejó claro no quiere encontrarse con Kiko Riveray menos en un plató de televisión. Así lo confirmó ayer cuando salió huyendo de los estudios de Mediaset para no tener un cara a cara con su hermano. La colaboradora de televisión se encontraba en Telecinco porque participaba, igual que su hermano en 'Sábado Deluxe' aunque lo hacían por motivos distintos. Mientras Kiko volvía para responder a todos sus frentes abiertos, Isa Pantoja lo hacía para defender a su prima Anabel en el debate de 'Supervivientes'.

Jorge Javier Vázquez acude a la llegada de Isa a las instalaciones de Mediaset para comentarle que su hermano le quiere pedir perdón, pero ella se niega a tener un encuentro con él en directo: "Espero que se respete mi tiempo. No quiero participar en esto, esa entrevista me hizo mucho daño. Me quiero mantener al margen", fueron sus palabras. Además cree que la entrevista de su hermano "es lo de siempre".

Qué momentazo, qué ataque de risa con Jorge Javier cerrándole la ventanilla a Kiko Rivera, dejándole como una estatua y después huyendo en coche Isa Pantoja#kikodeluxe #SABADODELUXE pic.twitter.com/G5dSU4E2AT — Rafael García López 🤍🏝️🤍 (@RafaelGarciaLAF) May 7, 2022

Para Isa, Kiko "vive de hablar mal de las mujeres" y ella, insiste, no quiere participar de esto. Tras esto, Kiko sale del plató y se acerca hasta el coche en el que se encuentra su hermana, pero ella no quiere salir. El coche arranca y se marcha, dejando a Kiko plantado y a Jorge Javier saliendo del coche segundos después. Kiko no se enfada, solo "sentía la necesidad de hablar con ella al tenerla tan cerca".

"Él no ha entendido que yo necesito mi tiempo", se muestra ella, tajante. "Me ha hecho daño y ahora no lo quiero en mi vida", añade. Tras este tenso encuentro. Asraf también ha querido dar su versión del motivo que llevó a su futura mujer a no encontrarse con su hermano. Él cree que Isa Pantoja lo que quiere es un encuentro con él fuera de cámaras, no que su encuentro le sirva a él para quedar bien y que luego vuelve a atacarle de cualquier otra manera. La joven está muy cansada del juego de su hermano y no se fía ya de él.

Isa Pantoja: “No voy a participar en una persona que vive de hablar mal de las mujeres”

Kiko Rivera es un machista #kikodeluxe #SABADODELUXE #APOYOROCIO7M #APOYOROCIO8M #MareaFucsia pic.twitter.com/LFsBftfL6L — Rafael García López 🤍🏝️🤍 (@RafaelGarciaLAF) May 7, 2022

