Ha pasado un año desde que Kiko Rivera se fuera alejando de su madre, Isabel Pantoja. El DJ descubría los papeles de 'La herencia envenenada' y abría una batalla judicial creando un gran hueco entre madre e hijo que en ese momento parecía irreparable. Lejos de mantenerse alejados, el pasado mes de septiembre, ambos se reencontraban en Cantora en una reunión muy emotiva que, según aseguró Isa Pantoja, dejó "lágrimas por parte de todos". Sin embargo, los rumores indican que esta relación se ha podido deteriorar de nuevo después del proceso judicial de la tonadillera.



Ahora, Kiko Rivera aclarará en qué punto está con la cantante acudiendo al plató de 'Sábado Deluxe' después de varios meses sin pisar ninguno. Una visita que el programa de Mediaset ha anunciado por todo lo alto puesto que no hablará solo de la relación con su madre sino también sobre cómo está ella después de la sentencia absolutoria y sus problemas de dinero, sus planes de viajar fuera de España; o cómo está su relación con Isa Pi. ¿Hablará también de los rumores de infidelidad?

Telecinco

"Durante las últimas semanas se ha hablado mucho de ases bajo la manga, pero lo que no se ha dicho es que el verdadero as lo guarda 'Deluxe'. El programa regresa a los sábados por la noche y lo hace por todo lo alto: con una entrevista a Kiko Rivera", ha anunciado Mediaset. Una promo que alude al tema de las últimas semanas: el supuesto as en la manga que Marta Riesco tiene para defender que habló con Rocío Carrasco. Tanto es así que en el vídeo promocional podemos ver a la periodista asegurar que tiene este as bajo la manga que aún no ha sacado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io