Pablo Motos se ha terminado convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de este fin de semana. Mientras Carlos Alcaraz hacía historia convirtiéndose en el gran triunfador del Madrid Open, el presentador terminaba acaparando todas las miradas, llevándose el protagonismo de este gran torneo y no precisamente porque se le pudiese ver mucho... Al parecer, el empresario vivío un auténtico 'calvario' durante la semifinal en la que el español derrotó al número uno, Novak Djokovi.

Un gran triunfo que todos celebraron mientras miraban a Pablo Motos intentando ver algo desde detrás de unas plantas. Lo cierto es que, a pesar de que el presentador contaba con uno de los asientos más privilegiados en el palco, en primera fila y muy cerca de la pista, una maceta de geranios le impidió poder ver con gran claridad. Una situación de la que él mismo se ha reído en 'El Hormiguero'. "Me he convertido en carne de meme", ha asegurado sin poder dejar de reír al recordar el gran ingenio que tuvieron algunas personas en 'Twitter' para reflejar este momento.



El presentador no ha dudado en reconocer que es cierto que las plantas que tenía frente a él le impedían ver con claridad el partido. Una auténtica batalla entre él y el geranio que hizo que al final tuviese que intervenir. "Si veis ese geranio, y que no se enfade nadie, lo doblé para poder ver", ha reconocido entre risas asegurando que es cierto que hubo un momento en el que tuvo complicaciones para poder ver con claridad.

Sin duda, una instantánea de lo más curiosa que los usuarios de 'Twitter' no quisieron dejar pasar por alto, llenando rápidamente esta red social de numerosos memes con la curiosa instantánea. "La foto que sacó Pablo Motos del partido", escribía uno de ellos junto a una instantánea donde solo se veían los geranios.

Otro de ellos destacaba que junto a él había algunos de sus compañeros del programa para asegurar que "han ido todos a divertirse de 'El Hormiguero' menos Pablo Motos", una frase acompañada de la ya histórica fotografía en la que se puede ver al presentador estirando el cuello y poniendo cara de circunstancia mientras pasa algunos apuros para poder ver lo que estaba sucediendo.

Tras repasar algunos de los mejores memes que surgieron ese día, desde el equipo del programa también han querido reírse junto a su compañero. De esta forma, desde el departamento de grafismo no han dudado en poner una franja verde con plantas simulando lo que él vivió en el Madrid Open.

Sin duda, un divertido momento del que él también ha querido aportar su granito de arena haciendo gala de su sentido del humor. Pablo Motos se quiso unir al resto de usuarios y no dudó en compartir la misma instantánea preguntando si ya tenían la maceta de Pablo Motos.

Una situación de lo más cómica sobre la que algunos de sus compañeros le han querido dar algunos consejos para que no vuelva a suceder. "Tendrías que haberte llevado el cojín de Lolita", ha bromeado el Monaguillo que no podía dejar de reír al ver lo mal que lo pasó el presentador intentando asomarse por encima del geranio.

