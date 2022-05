A Pablo Motos le ha salido un gran admiradora. Parece que la visita de William Levy no le ha quitado protagonismo al presentador. Era tanta la marea de personas que querían ver al actor de 'Café con aroma de mujer' que el programa tuvo que poner unas condiciones de seguridad. "Os voy a dar un dato interno que no tiene que ver con la tele, pero vamos a reforzar la seguridad porque no estamos muy seguros de que si se nos va a ir de las manos", aseguraba el presentador. "Está todo el mundo loco. Me están pidiendo todo el mundo entradas. No hay más", confesaba Pablo Motos. Pues parece que ahora van a tener que hacer lo mismo con él.

'El Hormiguero' ha comenzado la semana con la visita de Javier Cámara, uno de los grandes actores de nuestro país. Antes de empezar con la entrevista, el presentador ha querido dirigirse al público para darle protagonismo a una chica por su cumpleaños. "Dejadme que salude a una fan, que la he visto hace un segundo", decía subiendo hasta las gradas para reunirse con una chica que acudía al programa con una camiseta que ponía "Fan número 1 de 'El Hormiguero'".

Antena 3

La chica no podía estar más nerviosa al conocer a su mayor fan: "Qué guapo eres. Te veo más que a familia, te veo todos los días, eres como mi tío", se sinceraba la joven muy entusiasmada. A Pablo Motos le ha encantado tener una fan, no solo del programa, sino más bien suya pero enseguida el resto del equipo "ha picado" al presentador.

En concreto ha sido Jorge Salvador, socio de Motos en su productora, el que le ha lanzado un zasca al presentador: "¿Ha dicho qué guapo eres? Me ha parecido entender qué guapo eres. Bueno, si ella lo piensa...". El buen rollo en 'El Hormiguero' es la clave de que funcione tan bien tantos años.







