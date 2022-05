los famosos no se pierden la victoria de carlos alcaraz

Gtres El actor de 'La casa de papel' Álvaro Morte.

Gtres La presentadora Anne Igartiburu, el actor brasileño de Netflix André Lamoglia, el actor Iván Sánchez y su novia, Irene Esser en la Caja Mágica.

Gtres La vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís.

Gtres Feliciano López, Isabel Díaz Ayuso y Sandra Gago, muy emocionados con la victoria.

Gtres Fernando Hierro y si novia Fani Stipkovic.

Gtres Las actrices Malena Alterio y Toni Acosta.

Gtres El cantante Pablo López.

Gtres El presentador Pablo Motos.

Gtres Thibaut Courtois con su novia, la modelo Mishel Gerzig.

Gtres Carlos Alcaraz y Novak Djokovic posan juntos al acabar el partido.

