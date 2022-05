Don Felipe ha sorprendido a todos este viernes 6 de mayo con su presencia a la Caja Mágica. El monarca ha asistido por sorpresa al duelo Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, dos grandes tenistas que disputan cuartos final del Mutua Madrid y que han contado con la presencia del Rey Felipe VI. El Jefe del Estado ha querido acudir a este partido histórico acompañado de otro de los grandes tenistas de nuestros país, Feliciano López. Juntos les hemos podido ver en las gradas de la Caja Mágica. Don el monarca ha disfrutado y ha sufrido a partes iguales por lo que hemos visto reflejado en su rostro.

El monarca ha compartido palco con el tenista y con Ignacio Garralda, director de la Mutua Madrileña, en el palco de honor. Su presencia no estaba prevista en la agenda oficial de la Casa Real, por lo que se entiende que ha ido a disfrutar del deporte a título personal. El Rey, que siempre ha mostrado su apoyo al deporte, no se ha querido perder este gran partido que enfrenta a uno de los mejores tenistas de la historia y a una joven promesa del tenis español como es Carlos Alcaraz. Para el joven tenista, de 19 años, enfrentarse a su ídolo es todo un sueño cumplido. Así lo manifestado en unas recientes declaraciones en los que confirmaba el honor que siente al enfrentarse a Rafa.

Con un outfit muy casual y primaveral honrada a todos con su presencia. Pero no ha sido el único rostro conocido que hemos visto estos días desfilar por la la Caja Mágica. También hemos visto a María Pomo o Iker Casillas.

