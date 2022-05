Bertín Osborne está de celebración. El cantante va a realizar su gira '40 años son pocos' para festejar su larga trayectoria profesional. Un proyecto que ha presentado en el Teatro Calderón, donde ha estado rodeado de numerosos familiares y amigos que no han querido perderse este momento tan especial. Entre los asistentes se encontraba su hija Eugenia Osborne, que no ha dudado en desvelar cómo se encuentra, ¿está abierta a volver a enamorarse? Descubre lo que ha dicho haciendo click en el vídeo de arriba.

La hija del cantante anunció en julio del año pasado que se separaba de Juan Melgarejo tras casi 14 años juntos. Una noticia que se produjo unos meses después de que su padre y Fabiola Martínez confirmasen su ruptura. Desde entonces, Eugenia ha estado centrada en sus tres hijos y en sus nuevos proyectos profesionales. De hecho, no ha dudado en desvelar qué le parecería que algunos de sus hijos decidiese seguir los pasos de su abuelo. "Que hagan lo que les haga feliz", ha confesado.

Gtres

La empresaria se ha mostrado muy contenta al ver a su padre tan feliz celebrando su larga trayectoria profesional, un evento al que se esperaba que Fabiola Martínez también acudiese. "Ella siempre va a seguir siendo de la familia, hablamos todas las semanas", ha reconocido dejando claro de que a pesar de que su padre y ella decidieron tomar caminos por separado, les sigue uniendo un gran cariño.

De esta forma Eugenia Osborne ha reaparecido radiante y dispuesta a desvelar en qué momento personal se encuentra. No te quedes sin saber nada de lo que ha dicho sobre este y otros asuntos haciendo click en el vídeo.

