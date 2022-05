Sara Carbonero y Nacho Taboada disfrutan de una cita secreta en Madrid. DIEZ MINUTOS te muestra EN EXCLUSIVA las fotos de la quedada nocturna de la periodista y el músico. Dicen que la ex de Casillas está emocionada, pletórica y muy, muy feliz. Porque después de su fallida relación con Kiki Morente lo que menos imaginaba Sara Carbonero es que Cupido volvería a llamar a su puerta tan rápido. Pero los caprichos del destino hicieron que hace apenas unas semanas, ella acudiera a un concierto de una buena amiga y allí conociera a Nacho Taboada, un técnico de sonido y músico que, al parecer, le ha robado el corazón. Juntos, por primera vez, les hemos visto disfrutar de un plan musical en la noche madrileña. Fue hace unos días, en un local donde ofrecen música en directo en el centro de la capital. Ambos llegaron por separado, sobre las 22:00 de la noche, e hicieron lo mismo cuatro horas después, a las dos de la madrugada, cuando terminó la actuación.

El primero en salir del portal, tal y como vemos en las imágenes exclusivas a las que ha tenido acceso DIEZ MINUTOS, fue Nacho que, según hemos podido saber, antes de marcharse, intentó asegurarse de que nadie se percataba de su salida. Y minutos después lo hizo la periodista, sola, y también intentando comprobar de que nadie la veía. Después ambos se perdieron en la noche madrileña…

Sara Carbonero y Nacho Taboada, de momento, no han comentado nada sobre la relación que mantienen. Pero dicen los que les conocen, que ambos están súper ilusionados, que no paran de escribirse y de llamarse y que no quieren ir rápido para que nada ni nadie estropee todo lo bonito que están viviendo en estas primeras semanas… La periodista cuida mucho sus relaciones y no tira la toalla en el amor, a pesar de que su matrimonio no funcionó y Sara Carbonero e Iker Casillas firmaron el divorcio hace ya un año. Ahora, cada uno ha intentado rehacer su vida. A Iker le han relacionado con varias mujeres. Pero de haber habido algo con alguna, de momento, parece que la relación no ha cuajado. Sara, sin embargo, le ha dado ya dos oportunidades a su corazón. Primero con Kiki Morente que habló de Sara Carbonero en 'Mi casa es la tuya' hermano de Estrella Morente, con el que vivió una bonita historia de amor que comenzó antes del verano, pero que ha acabado hace apenas un par de meses. Y ahora con otro músico, Nacho Taboada, con el que parece que se está dejando llevar, como dice la canción…

¿Quién es Nacho Taboada?

Desde niño le gustó la música. De hecho, en Zaragoza, donde nació, hace ahora 35 años, ya daba clases de piano en el conservatorio. Instalado en Madrid se convirtió en técnico superior de sonido y productor. Con 25 años irrumpió en la música como cantautor y en 2017 fundó el grupo 'Colectivo Panamera', del que fue vocalista, y que disolvió en verano de 2021.

