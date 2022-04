Kiki Morente se ha sincerado por completo. Después de David Broncano o María Pombo, el cantante ha sido, junto a su madre Aurora y su hermana Estrella, los protagonistas de la última edición de 'Mi casa es la tuya'. Bertín Osborne les ha visitado en su casa del Albaicín, en Granada, donde no se han cortado en confesar los detalles de la vida del joven: amores, futuro y metas.



El primer detalle ha revelar ha sido el plan del hijo de Enrique Morente, que aún convive en la casa familiar junto a su madre. "Lo he intentado pero en casa se está muy bien", aseguraba Kiki entre bromas defendiendo la buena relación que tiene con su madre a lo largo del día: "estamos cada uno a nuestra bola creando, yo con la guitarra y ella pintando". “A veces dice uno, lo importante que es tener un espacio, echarte una novia, irte por ahí… pero estar con tu madre en casa es una suerte” ha reflexionado el cantante, motivo por el cual Aurora confesaba que solo no está: “tiene novias por todos los rincones”.



Telecinco

Ante un sonrojado Kiki, Aurora aseguraba que enamora a gran cantidad de chicas: “¿Tú sabes la de niñas que se quieren hacer amigas mías?”, preguntaba a Bertín divertida. Pero no fue hasta momentos después que el presentador no sacó el nombre que todo el mundo tenía en la cabeza: Sara Carbonero.

"A Enrique siempre le ha gustado tener hijos, cuando se ponga va a tener muchos, ya verás la que va a liar", aseguraba Estrella sobre su hermano mientras su madre apuntaba a que "como tiene muchas novias va a tener hijos por todos los lados, aunque todavía no tiene ninguno", aclaraba entre risas.

Entre las carcajadas, Bertín no dudó en ser directo y preguntar por lo que todo el mundo quería saber: “Tienes que decirme qué ha pasado con Sara Carbonero”. Una pregunta que ruborizaba a Kiki y despertaba las risas de Estrella que pedía más vino para brindar por los amoríos de su hermano. Serio, calmado pero sonrojado, el cantante arrancaba una escueta respuesta: “Nada Bertín, ¿qué te digo? No presto atención a lo que se diga o se deje de decir. Sara es una persona maravillosa, estoy feliz por ella, pero yo estoy aquí con mi madre, con mi hermana, con vosotros, agarrándome al trabajo”, respondía finalmente muy serio. Una respuesta que se mereció un nuevo brindis.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io