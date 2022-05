El conocidísimo periodista del corazón Jesús Mariñas ha fallecido a los 79 años. Nuestro compañero, que cada semana escribía su columna 'Verdades piadosas' en DIEZ MINUTOS, padecía un cáncer de vejiga desde octubre de 2021 y, tras un empeoramiento en su estado de salud, llevaba más de un mes ingresado en un centro hospitalario. Jesús Mariñas ha fallecido en paz y arropado por la persona más importante de su vida, su marido Elio Valderrama. La pareja han pasado nada más y nada menos que 32 años años juntos, seis de matrimonio.

Tras esta durísima noticia, Elio se encuentra destrozado y sin consuelo ninguno por perder al gran amor de su vida. Nunca le soltó la mano al periodista, en todos los días que pasaron juntos y en concreto en estos últimos complicados meses para el periodista. Apenas salía de la habitación del hospital para hacer sus cosas, porque no quería separarse de su marido. El periodista gallego y el fotógrafo venezolano contrajeron matrimonio como les gustaba a ellos: en la más estricta intimidad. Se casaron en una boda secreta el 18 de julio de 2016. Un enlace que se celebró ante un notario y que fue el broche final a una historia de amor en la que jamás importó su diferencia de edad: aproximadamente 20 años.

Mariñas y Elio hacían miles de planes en pareja y son muchos los amigos que tenía en común. Una de las grandes amigas de la pareja es María Teresa Campos, con la que Jesús ha trabajado muchos años en televisión. Viajaron a muchos países tanto por trabajo como por planes, y es que a parte de matrimonio eran grandes amigos. Desde DIEZ MINUTOS le deseamos toda la fuerza del mundo a Elio Valderrama.

