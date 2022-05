Jesús Mariñas ha muerto a los 79 años. El periodista, especializado en el mundo del corazón, ha fallecido hoy 10 de mayo en un hospital de Madrid. Nuestro compañero, que cada semana escribía su columna 'Verdades piadosas' en DIEZ MINUTOS, padecía un cáncer de vejiga desde octubre de 2021 y, tras un empeoramiento en su estado de salud, llevaba más de un mes ingresado en un centro hospitalario.

Jesús Mariñas ha fallecido tranquilo y arropado por Elio Valderrama, su marido y amor de su vida con el que llevaba más de 32 años de relación y seis de matrimonio, que no se ha separado del periodista en sus últimos momentos. Periodista de raza y unas de las personas que más sabía del mundo del corazón en nuestro país, ha estado al pie del cañón hasta el último momento y ha acudido fie a su cita semanal con los lectores de DIEZ MINUTOS. Sin ir más lejos, la pasada semana publicaba su última columna dedicada a los nuevos proyectos de Isabel Pantoja.

Ana Ruiz / HEARST

Jesús Mariñas, a quienes muchos consideran el creador de la crónica rosa en España, nació en La Coruña el 3 de octubre de 1942 y su ilusión siempre fue trabajar en Madrid aunque, antes de instalarse en la capital, vivió en Castellón y Barcelona. Empezó de botones en 'El Ideal Gallego' y allí trabó amistad con grandes del teatro como Ladrón de Guevara o Carlos Larrañaga. Gracias a la ayuda del primero, entró a trabajar en 'Protagonistas' de Luis del Olmo donde empezó a desgranar la vida de los personajes más conocidos y, desde ahí, su carrera fue meteórica. Sin pelos en la lengua trabajó para varios medios de comunicación como la revista 'Época' y el diario 'La Razón' y se hizo muy popular tras su fichaje por 'Tómbola'. También trabajó con María Teresa Campos o en 'Sálvame'. Desde hace unos meses, deleitaba a los lectores de DIEZ MINUTOS con sus 'Verdades piadosas' en las que desgranaba los secretos de Lola Herrera o Ana Rosa Quintana se cuida gracias al yoga. Hoy el mundo del periodismo del corazón llora la muerte de un referente. ¡Descansa en paz compañero!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io