Tras vivir una de las tardes más complicadas desde que empezó su colaboración en ‘Viva la vida’, parece que Ana María Aldón ha vuelto a retomar su agenda con normalidad. La mujer de Ortega Cano era acusada de un grave rumor en el programa del fin de semana. En concreto, Diego Arrabal le preguntaba directamente a la gaditana si alguna vez en su vida había ejercido la prostitución. "Jamás, jamás. Tú pregunta me parece aberrante. Eso no lo he hecho jamás, pero en el caso de que lo hubiera hecho me correspondería a mí contarlo, a nadie más”, contestaba bastante ofendida.

Ya pasado ese duro tema, la andaluza ha asistido al salón Gourmet como imagen de los productos de Tomatería 'Los Palacios' junto a su marido y nos ha sorprendido con sus declaraciones sobre ‘Supervivientes 2022'. Ana María ya estuvo hace dos años en el programa y le quedó tan buen sabor de boca que repetiría sin pensárselo dos veces. “Yo decidí que era el momento de cambiar. Cuando llegué me di cuenta de que fue radical”, contaba sobre su gran cambio físico y psicológico.

Gtres

La andaluza se lamenta de los concursantes, ya que aún les queda mucho por pasar. En concreto se acuerda mucho de Kiko Matamoros. “Volvería sin duda. Repetiría la experiencia”. Y Ortega Cano, ¿Se atrevería a vivir la experiencia de ‘Supervivientes? “No creo. Yo no le animo ni de visita”.

Con respecto al tema de la familia de su marido y los posibles rumores de que su cuñada Conchi podría ser el topo de la familia, la andaluza ha preferido abstenerse. Eso sí, quiere llegar hasta el final para saber quién le está haciendo daño.

