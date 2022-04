Una imagen dice más que mil palabras y así lo han demostrado Ana María Aldón y José Ortega Cano. La colaboradora de 'Viva la vida' reconoció que no pasaba por su mejor momento. "Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo", confesó a Emma García. Unas palabras que tuvieron sus consecuencias y que hicieron pensar que el matrimonio atravesaba una profunda crisis, algunos incluso apuntaban a un divorcio inmediato. Para echar más leña al fuego, llegaba la reacción de Gloria Camila -"Creo y considero, y siempre lo he dicho, que las cosas de casa se queden en casa"-, así como la tensa llamada de la hermana del torero, Conchi, en directo que acabó con la diseñadora al borde de las lágrimas y afirmando: "Nunca te he caído bien. Ni yo ni mi familia".

Días después, Ortega Cano salía en defensa de su mujer. "Estoy posicionado a su lado. Estoy con ella totalmente y la quiero muchísimo y que Dios nos dé vida para estar lo más posible todos los años posibles con nuestro niño y los hijos más mayores, ojalá que esto dure mucho", aeguró el torero también en 'Viva la vida'. Tras estas palabras, por fin, hemos podido ver una imagen de la pareja junta. Y no una foto cualquiera, sino unas instantáneas llenas de significado, ya que en ambas, el matrimonio aparece de la mano: paseando y en un coche. "Días de desconexión de mundo y conexión con una misma. Feliz Semana Santa", escribe la diseñadora junto a varios hashtag: "desconectar", "reconectar", "familia", "amor" y "paz".

Ana María Aldón y José María Ortega Cano han puesto tierra de por medio estos días. Han cambiado Madrid por Sánlucar de Barrameda (Cádiz), donde pasarán unos días junto a la familia de la diseñadora. La gaditana ya ha publicado varias imágenes en sus redes sociales compartiendo momentos con su nieta Nicola, por la que afirma sentir "una locura".

