La nueva edición de 'MasterChef Celebrity' ya ha comenzado a grabarse, una nueva entrega que promete ser todo un éxito y en la que podremos volver a ver a nuestros famosos luchando por superarse cada semana para conseguir conquistar al jurado con sus platos y alzarse así con el triunfo. De momento, desde 'TVE' ya han confirmado a sus 15 concursantes, entre los que llama la atención la participación de María Zurita, prima del rey Felipe VI. No te pierdas cuáles han sido sus primeras palabras tras conocerse la noticia haciendo click en el vídeo.

La empresaria, que hasta ahora había preferido mantenerse alejada del foco mediático, ha decidido dar el salto a la televisión uniéndose a este concurso culinario en el que Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera tendrán que probar sus platos para hacer una valoración. Este será el segundo miembro de la familia del Rey que podremos ver en un concurso este año, y es que hace unas semanas Ignacio de Borbón, primo también de Felipe VI, sorprendía anunciando que había aceptado ir a 'Supervivientes', donde ya se encuentra conviviendo con famosos como Anabel Pantoja o Kiko Matamoros.

La primera vez que pudimos ver a la hija de Margarita de Borbón hablando en televisión fue en 2018, cuando decidió convertirse en madre soltera. En ese momento, la empresaria no dudó en comunicar cómo avanzaba su embarazo e incluso reconoció que le gustaría que el rey Juan Carlos I fuese uno de los padrinos de su bebé.

Ahora, la prima de la infanta Cristina se enfrenta a esta nueva aventura en la que concursará con otros famosos como Norma Duval, Ruth Lorenzo, Patricia Conde o Lorena Castell, contra quienes tendrá que competir para conseguir alzarse con el triunfo, tomando así el relevo a Miki Nadal y Juanma Castaño. Descubre todo lo que ha dicho sobre cómo se siente tras confirmarse su participación haciendo click en el vídeo de arriba.

