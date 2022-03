Aunque uno intente que su relación funcione toda la vida, hay veces que el amor se acaba, y si esta misma semana os contábamos que los influencer Bea Retamal y Dani García Primo habían roto, este martes se ha hecho público que otra pareja de famosos televisivos han finiquitado su noviazgo, y son una de las parejas que había surgido en el último año y se postulaba como una de las más fuertes del panorama nacional: Mayka Rivera y Alejandro Bernardos.

La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' y el influencer han puesto fin a su amor, y ha sido ella la que ha querido dar las explicaciones pertinentes después de que muchos de sus seguidores le preguntaran por qué ya no se dejaba ver con su novio... y la respuesta ha sido sencilla: lo han dejado. Muy emocionada, Mayka lo ha comentado en su último capítulo para su canal de mtmad: "Ahora mismo Alejandro y yo estamos pasando por un bache… y creo que es el definitivo. Si conseguimos superarlo, aunque lo veo muy difícil, creo que será el definitivo y estaremos súper bien… pero no tiene buena pinta. Al final han sido muchas cosas las que han jodido la relación. Un cúmulo de cosas. Pero sentimientos creo que hay, porque nos hemos querido muchísimo".

Mayka también ha dejado claro que quien ha dado el paso de romper ha sido Alejandro: "Ha sido él quien ha decidido dejarlo como pareja. Creo que se ha agobiado conmigo por muchos temas, los problemas se van acumulando… pero yo soy una persona que lucha hasta el final por una relación. Me da rabia que se acabe, y no me da vergüenza decirlo. Es muy fácil tirar una relación a la basura y empezar otra, pero no es mi caso: le amo, le quiero muchísimo", ha dicho la murciana ya entre lágrimas, y ha añadido que piensa seguir intentándolo, aunque tampoco sabe qué pasará en el futuro: "Estamos en un punto en el que no sabemos si ir adelante o hacia atrás. No sabemos si nos hacemos más daño de lo que nos queremos, y puedes quererla mucho, pero no funcionar como pareja [...] Igual el destino nos vuelve a juntar. Igual es que hay que dar un paso atrás para seguir adelante", ha intentado consolarse.

Los motivos reales de la ruptura

Aunque Mayka no ha querido entrar demasiado en detalles, ha dejado claro que su relación dejó de ser de dos hace mucho tiempo, y eso con los problemas personales de cada uno y no saber cómo gestionarlos, ha terminado por resquebrajar su amor: "Por circunstancias de la vida estamos pasando por malos momentos, no sabemos cómo gestionar esto, a veces tenemos enfados tontos… pero también creo que en esta relación se ha metido muchísima gente, porque al final somos personajes públicos… y cuando se mete todo el mundo ya no es cosa de dos. Y también hemos pasado cosas muy complicadas: ‘La última tentación’, ahora este reality (refiriéndose a ‘Celebrity Game Over’, en el que participa Alejandro) en el que al final también se habla de la relación... no nos viene bien", ha admitido.

