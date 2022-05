Las 30 rupturas más sonadas de los famosos

Lorena Gómez acudía al photocall del concierto homenaje a Rocío Jurado y atendía a la prensa para aclarar los rumores de crisis con el padre de su hijo, René Ramos. Todo comenzó con motivo del Día de la Madre cuando el futbolista Sergio Ramos quiso felicitar por redes sociales a todas las mujeres de su vida. Lo curioso de esta publicación es que el sevillano no felicitó a la cantante, osea a su cuñada. ¿Es que Sergio y Lorena no tiene buena relación?

También se ha rumoreado la posibilidad de separación entre la ex ganadora de 'Operación Trieunfo' y el hermano del futbolista del Paris Saint-Germain F. C. Lorena Gómez ha contestado muy amablemente en el photocall del concierto. Antes de aclarar cómo está la pareja, la cantante ha querido agradecer a Rocío Carrasco y todo el equipo que trabajan para el homenaje por contar con ella: "La relación con Rocío es muy buena, porque ella es una bellísima persona, una mujer que siempre he admirado por su fortaleza. Estoy muy agradecida de que cuente siempre conmigo".

Instagram

Después de sus agradecimientos, Lorena iba al grano: "Se queda en rumores. Al final las redes sociales no son una máquina de la verdad. Mucha gente te dice 'no hay fotos, no hay nada'. Estamos fenomenal, estamos felices y es lo que importa", aclaraba la cantante bastante tranquila.

¿Tiene pensado darle un hermanito a su pequeño? "Uf, de momento no. El segundo va a ser el disco ahora, que llega en camino. Dentro de poco ya pensaremos en un futuro, todavía soy muy joven. Hoy en día las mujeres podemos ser madres a la edad que queramos", aclaraba la joven. Le deseamos muchísimo éxito en sus nuevos proyectos.

